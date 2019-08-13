運動雲

>

雙城美中爭奪戰利多　巨砲克魯茲手傷免開刀本週歸隊

ETtoday運動雲

▲▼克魯茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲克魯茲即將在本週歸隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

雙城前一個系列賽交手印地安人，吞下1勝3敗，今（13）日印地安人用再見全壘打氣走紅襪後，雙城掉下美聯中區龍頭。不過對雙城來說，有一好消息，陣中巨砲克魯茲（Nelson Cruz）手腕傷勢可以不用開刀，將在本週歸隊。

根據《ESPN》報導，克魯茲在9日因傷提前退場，在休息了4場，今天在醫生的評估下，已經可以恢復打擊練習，將會在接下來客場挑戰釀酒人時復出。

請繼續往下閱讀...

克魯茲在9日進到10天傷兵名單，今年球季已經第二度因為左手腕傷勢進到傷兵名單，不過目前不打算動手術來根治傷勢，希望能夠在季末為球隊保持著戰力。

印地安人在近10戰打下8勝的強大氣勢下，一舉超越雙城登上美中龍頭，目前雙城正以0.5場勝差落後印地安人。不過在外卡安全位上還領先運動家4場勝差。 

▲▼克魯茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲克魯茲本季已轟出32發全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

雙城今年在自由市場補進克魯茲，本季出賽87場，打擊三圍.294/.384/.650，出現32轟、76打點，全壘打數以及綜合進攻指數都排在全隊第一，打點數則是位居第二，克魯茲除了實際的火力輸出外，39歲的多年征戰經驗，也帶給陣中年輕球員不少影響力。

關鍵字： 大聯盟雙城克魯茲Nelson Cruz
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

蔣淯安NBL領軍爭冠　對手廣西威壯也有雙台將在陣

中職／富邦悍將于孟馗改名于森旭　九首變九日

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

甲子園／罕見！高校打者稱「不是觸身球」　道歉後開轟

SBL／戴維斯DLive夏聯復出　麥班達：仍是洋將考慮首選

熱門新聞

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

蔣淯安NBL領軍爭冠　對手廣西威壯也有雙台將在陣

中職／富邦悍將于孟馗改名于森旭　九首變九日

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2體育表演會邀韓國K-Tigers來台獻技

3希伯特轉七六人教練團很滿意生涯

4魏聖美結婚　情定NBA傳奇威斯特之子

5外籍生成SBL內援 劉孟竹樂觀其成

熱門新聞

1WNBA上演大亂鬥明星中鋒1打5

2一壘觸殺　林哲瑄澄清：懊惱跑壘疏失

3郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時表

4蔣淯安NBL爭冠　對手廣西也有雙台將

5富邦于孟馗改名于森旭　九首變九日

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

赫猛7局無失分、兄弟機槍打線發威　兄弟8比1退富邦

【中職highlight】陳仕朋7局無失分　晚場富邦8比1擊敗兄弟｜8/11 富邦悍將VS.中信兄弟

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366