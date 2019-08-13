雙城美中爭奪戰利多　巨砲克魯茲手傷免開刀本週歸隊

▲克魯茲即將在本週歸隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

雙城前一個系列賽交手印地安人，吞下1勝3敗，今（13）日印地安人用再見全壘打氣走紅襪後，雙城掉下美聯中區龍頭。不過對雙城來說，有一好消息，陣中巨砲克魯茲（Nelson Cruz）手腕傷勢可以不用開刀，將在本週歸隊。

根據《ESPN》報導，克魯茲在9日因傷提前退場，在休息了4場，今天在醫生的評估下，已經可以恢復打擊練習，將會在接下來客場挑戰釀酒人時復出。

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克魯茲在9日進到10天傷兵名單，今年球季已經第二度因為左手腕傷勢進到傷兵名單，不過目前不打算動手術來根治傷勢，希望能夠在季末為球隊保持著戰力。

印地安人在近10戰打下8勝的強大氣勢下，一舉超越雙城登上美中龍頭，目前雙城正以0.5場勝差落後印地安人。不過在外卡安全位上還領先運動家4場勝差。

▲克魯茲本季已轟出32發全壘打。（圖／達志影像／美聯社）



雙城今年在自由市場補進克魯茲，本季出賽87場，打擊三圍.294/.384/.650，出現32轟、76打點，全壘打數以及綜合進攻指數都排在全隊第一，打點數則是位居第二，克魯茲除了實際的火力輸出外，39歲的多年征戰經驗，也帶給陣中年輕球員不少影響力。