紅人超級大物艾奎諾又轟了！　生涯前12場8轟歷史第一人

▲艾奎諾（Aristides Aquino）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紅人超級菜鳥艾奎諾（Aristides Aquino）本月升上大聯盟便砲聲隆隆，連續4場開轟後，相隔一場比賽13日對國民8局擊出2分砲，成為大聯盟歷史第一位生涯前12場8轟的外野手。

艾奎諾在大聯盟持續繳出屠殺級的成績，11日對小熊上演連續3打席開轟的瘋狂煙火秀，追平史托瑞（Trevor Story）單週7轟歷史紀錄，沉寂一場比賽後今天再度開轟，8月登上大聯盟到現在的11場比賽，以及敲出8轟，加上去年初登大聯盟的1場比賽，締造歷史首位生涯前12場比賽8轟紀錄。

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Aristides Aquino’s 8 HR are the most a player has EVER hit in his first 12 career games. pic.twitter.com/FPxoulw71e — MLB Stats (@MLBStats) August 13, 2019

這位來自多明尼加的25歲外野手，2011年透過國際球員簽約進入紅人小聯盟體系，2018年因為沃托（Joey Votto）受傷，獲得生涯初亮相的機會，該場比賽以代跑身份出賽，不過僅獲一個打數的機會，最後以三振收場，這也是該年他唯一的大聯盟出賽紀錄，經過一年搖身成為大聯盟最可怕的全壘打機器。

紅人此役7局處於2比6落後局面，8局靠著艾奎諾的2分砲縮小到3分差距，9局上最後的反攻機會，先靠著厄文（Phillip Ervin）代打陽春砲追分，2人出局1人在壘沃托適時二壘安送回跑者，可惜蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）被故意保送之後，范麥特（Josh VanMeter）無法延續攻勢，終場6比7落敗。