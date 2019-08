紅人超級大物艾奎諾又轟了！　生涯前12場8轟歷史第一人

▲艾奎諾(Aristides Aquino)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

紅人超級菜鳥艾奎諾(Aristides Aquino)本月升上大聯盟便砲聲隆隆,連續4場開轟後,相隔一場比賽13日對國民8局擊出2分砲,成為大聯盟歷史第一位生涯前12場8轟的外野手。

艾奎諾在大聯盟持續繳出屠殺級的成績,11日對小熊上演連續3打席開轟的瘋狂煙火秀,追平史托瑞(Trevor Story)單週7轟歷史紀錄,沉寂一場比賽後今天再度開轟,8月登上大聯盟到現在的11場比賽,以及敲出8轟,加上去年初登大聯盟的1場比賽,締造歷史首位生涯前12場比賽8轟紀錄。

Aristides Aquino’s 8 HR are the most a player has EVER hit in his first 12 career games. pic.twitter.com/FPxoulw71e