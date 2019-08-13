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前救援王霍蘭德連兩年遭釋出　淪落小聯盟約回國民

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▲霍蘭德（Greg Holland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍蘭德只能以小聯盟約回國民。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

2017年以41次救援成功奪下國聯救援王的霍蘭德（Greg Holland），本季在響尾蛇表現不佳被DFA後釋出。現在只能以小聯盟合約，重返去年待過的老東家國民，力求東山再起。

目前霍蘭德只要通過體檢，就能確定與國民簽下小聯盟合約。去年他為紅雀出賽32場防禦率高達7.92，被DFA後釋出，接著再與國民簽約。沒想到來到華盛頓他演出大復活，21.1局只丟掉2分防禦率只有0.84，還投出25次三振。

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隨後他與響尾蛇簽下1年350萬美元合約，雖然前36場比賽防禦率為合格的3.00，但最近4場出賽全面崩盤，2.2局投球就丟掉7分，只有1三振和4次保送，最後被DFA然後被釋出。

33歲的霍蘭德本季速球威力不再，均速僅有91.6英里，比生涯平均94.8還要慢上不少。而自從8月起，國民牛棚防禦率高達6.49，在國聯為第4高。

霍蘭德本季出賽40場主投35.2局，1勝2敗防禦率4.54，投出41次三振17次救援成功，但已經搞砸5次救援機會。身為2015年皇家世界大賽冠軍成員，他曾3次入選明星賽，2014年更是美聯年度最佳後援投手。

關鍵字： 救援王霍蘭德
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