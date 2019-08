太狂！托瑞斯單日對金鶯刷3轟　本季對戰13轟快破紀錄

▲「金鶯殺手」托瑞斯在本季對戰敲出13轟。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

今年洋基專門砲轟同區對手金鶯隊,13日雙重賽洋基兩戰合計轟出7發全壘打,本季對上金鶯瘋狂敲59轟持續更新大聯盟紀錄。其中其中托瑞斯(Gleyber Torres)單日貢獻3轟,本季對戰金鶯累積13轟,更創下自1969年以來的新紀錄,本季有望挑戰大聯盟歷史紀錄。

洋基主場在和金鶯展開雙重賽,首戰洋基靠著葛里格里斯(Didi Gregorius)、托瑞斯(Gleyber Torres)、厄靴拉(Gio Urshela)和梅賓(Cameron Maybin)4發全壘打轟垮對手,終場以8比5擊敗金鶯。

雙重賽第二戰洋基打線延續火力,本季扮演「金鶯殺手」的托瑞斯更是演出雙響砲,以猛打賞、6分打點的勇猛表現,幫助洋基以11比8贏球,於雙重賽雙殺金鶯。

Gleyber Torres has 26 home runs this season. HALF of them have come against the Orioles



(via @MLB)pic.twitter.com/1xtz8voffX