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太狂！托瑞斯單日對金鶯刷3轟　本季對戰13轟快破紀錄

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▲托瑞斯（Gleyber Torres）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「金鶯殺手」托瑞斯在本季對戰敲出13轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

今年洋基專門砲轟同區對手金鶯隊，13日雙重賽洋基兩戰合計轟出7發全壘打，本季對上金鶯瘋狂敲59轟持續更新大聯盟紀錄。其中其中托瑞斯（Gleyber Torres）單日貢獻3轟，本季對戰金鶯累積13轟，更創下自1969年以來的新紀錄，本季有望挑戰大聯盟歷史紀錄。

洋基主場在和金鶯展開雙重賽，首戰洋基靠著葛里格里斯（Didi Gregorius）、托瑞斯（Gleyber Torres）、厄靴拉（Gio Urshela）和梅賓（Cameron Maybin）4發全壘打轟垮對手，終場以8比5擊敗金鶯。

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雙重賽第二戰洋基打線延續火力，本季扮演「金鶯殺手」的托瑞斯更是演出雙響砲，以猛打賞、6分打點的勇猛表現，幫助洋基以11比8贏球，於雙重賽雙殺金鶯。

今日托瑞斯2場比賽，合計敲出3支全壘打，灌進7分打點，本季全壘打數累積至26轟，其中有半數的全壘打（13轟）都是出自於金鶯隊。根據大聯盟報導，自1969年實施分區以來，托瑞斯創下在單一球季對單一球隊最多轟紀錄。

托瑞斯在單一球季對同一隊擊出13發全壘打，排名大聯盟史上第二多，距離追平大聯盟紀錄的14轟僅僅差1轟。洋基本季和金鶯還剩餘2場比賽，托瑞斯機會挑戰改寫大聯盟紀錄。

關鍵字： 洋基托瑞斯金鶯
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