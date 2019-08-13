洋基40號王牌本季還未登板　復出推遲1個月終於有好消息

▲洋基40號王牌史華連諾離復出不遠了。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基先發史華連諾（Luis Severino）開季至今還未曾登板，復出時間表一再推遲，不過漫長的等待即將結束。根據《YES Network》報導，這位洋基王牌身體已經沒有疼痛感，預估在一場牛棚練投後，就可以開始實戰面對打者。

根據美媒報導指出，史華連諾目前復原狀況良好，日前牛棚練投後身體也沒有任何不適，球團安排他於本週五進行牛棚練投，若身體沒有出現不適，預計將於下週一實戰對決打者。

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史華連諾本季一直待在傷兵名單中養傷，先前復健又傳出右肩痠痛再度「關機」，主要傷勢來自於闊背肌和肩膀，原本球團估計他將於明星賽後歸隊，但先前復健又出現右肩痠痛，導致整個復出時間拖了超過1個月。

為了保護史華連諾的身體，洋基正在考慮將他調往牛棚，目的是控制他的投球數量，假設最後他以先發身份歸隊，重新進入先發輪值，預計每一場先發球數將控制在75球以內。

今年上半季洋基僅有2名先發投手投超過75局，少了王牌先發，洋基輪值表現受到影響，目前先發團隊防禦率4.72在大聯盟排中後段的第18名。史華連諾上季繳出19勝8敗、防禦率3.39成績，勝投數寫下生涯單季新高，洋基在季前跟他簽下4年4000萬美元延長合約。