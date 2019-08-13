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中職直播／中信兄弟與統一獅13日花蓮大戰　紐維拉對亞力克

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▲▼中信兄弟,紐維拉。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟紐維拉。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟與統一獅13日、14日在花蓮進行雙重賽，也是彭政閔花蓮告別賽，13日中信兄弟由洋投紐維拉先發，統一獅也是洋投亞力克先發。請鎖定《ETtoday新聞雲》直播收看。

上周中信兄弟5戰拿下3勝，目前戰績13勝12敗、勝率0.520，暫居下半季第3。統一獅上周花蓮5連戰取得2勝，8勝16敗、勝率0.333，仍是下半季最後一名。

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彭政閔今年球季球員生涯引退，13日、14日是本季花蓮最後2場比賽，也是彭政閔在花蓮的告別賽，目前內野門票都已賣完。

中信兄弟13日由洋投紐維拉先發，本季出賽9場2勝2敗、勝率4.37，55.2局被59支安打，包括有9支全壘打，並有51次三振、19次四死球，31失分有27責失。

紐維拉目前是2連敗，近3場出賽都投到7局，頗有吃局數的能力。今年對戰統一獅只有1場比賽，6月22日先發6局被1轟在內6支安打，失3分奪下勝投，對戰防禦率4.50。

統一獅先發投手亞力克本季出賽8場是0勝2敗2次救援成功、防禦率2.93，15.1局被15支安打，12次三振、2次四死球，失7分是5責失分。本季對戰中信兄弟1場，後援2局被2支安打、失1分，對戰防禦率高達4.50。

亞力克在7月31日轉任先發2場比賽，都是無勝敗，用球數限制都未滿5局，在8月7日對富邦悍將用70球投到4.1局，5局上一出局一、二壘有人，5比2領先退場，結果接手的牛棚投手壓不住火力，被林益全轟出滿貫全壘打遭到逆轉輸球。

▲▼0706 中職統一VS桃猿-亞力克。（圖／記者黃克翔攝）

▲亞力克。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中華職棒
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