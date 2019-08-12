中職／彭政閔花蓮打過史上最長一役　王光輝引退賽接棒

▲彭政閔生涯天母最終戰。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟彭政閔13日、14日球員生涯在花蓮最後戰役，他在花蓮球場打過6小時34分的比賽，也在「萬人迷」王光輝2004年6月26日引退賽敲出安打，接下中職人氣王，

彭政閔生涯在花蓮出賽28場，95打數打出29支安打、8支全壘打、1支三壘安打、4支二壘安打、22打點、25得分、20次四死球、22次三振 ，平均打擊率3成05，保持在花蓮最多全壘打、最多得分及最多四死球紀錄，安打王則是第2名。

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2003年6月29日在花蓮打出生涯200支安打、2006年5月27日敲出生涯500安，2014年5月18日有1支安打、2打點，6局下對許銘傑打出高飛犧牲打，達成生涯800打點關卡。

前兄弟象球員王光輝2004年6月26日在花蓮故鄉引退，彭政閔在那一場比賽打出1支安打，還有1次盜壘成功，兄弟象贏球，王光輝獲選單場MVP。

2005年兄弟象與中信鯨在花蓮比賽，比賽下午5點05分開打，受到下雨影響，幾次中斷再整理場地，整場場地就長達3小時10分，用了6小時34分靠蔡豐安再見安打，終於打完比賽，兄弟2比1贏球。彭政閔打出1支安打但有3次保送。