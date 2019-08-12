運動雲

>

中職／彭政閔花蓮打過史上最長一役　王光輝引退賽接棒

ETtoday運動雲

▲▼彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔生涯天母最終戰。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟彭政閔13日、14日球員生涯在花蓮最後戰役，他在花蓮球場打過6小時34分的比賽，也在「萬人迷」王光輝2004年6月26日引退賽敲出安打，接下中職人氣王，

彭政閔生涯在花蓮出賽28場，95打數打出29支安打、8支全壘打、1支三壘安打、4支二壘安打、22打點、25得分、20次四死球、22次三振 ，平均打擊率3成05，保持在花蓮最多全壘打、最多得分及最多四死球紀錄，安打王則是第2名。

請繼續往下閱讀...

2003年6月29日在花蓮打出生涯200支安打、2006年5月27日敲出生涯500安，2014年5月18日有1支安打、2打點，6局下對許銘傑打出高飛犧牲打，達成生涯800打點關卡。

前兄弟象球員王光輝2004年6月26日在花蓮故鄉引退，彭政閔在那一場比賽打出1支安打，還有1次盜壘成功，兄弟象贏球，王光輝獲選單場MVP。

2005年兄弟象與中信鯨在花蓮比賽，比賽下午5點05分開打，受到下雨影響，幾次中斷再整理場地，整場場地就長達3小時10分，用了6小時34分靠蔡豐安再見安打，終於打完比賽，兄弟2比1贏球。彭政閔打出1支安打但有3次保送。

關鍵字： 中華職棒彭政閔
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

害羞！平時是裁縫師…當她關掉縫紉機後　雙腿一開變超性感模特

推薦閱讀

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／陳為民乾女兒老公是張志豪　「我到場看球他都很猛」

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／差點創造自主培訓完封勝歷史紀錄　廖乙忠：可以再投

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／兄弟重砲群拚隊史紀錄　林智勝看好「雙子」達標

日職／左腳踝觸身球後　王柏融連兩天坐板凳

中職／天母球場最後鞠躬　彭政閔依依不捨：真的告別了

熱門新聞

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／陳為民乾女兒老公是張志豪　「我到場看球他都很猛」

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／差點創造自主培訓完封勝歷史紀錄　廖乙忠：可以再投

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2史上最大咖　李宗盛將為桃猿開唱？

3DLIVE夏聯　待選新秀成關注焦點

4華南銀行贊助中華足協　邀球迷進場

5恰恰花蓮打過最長一役　王光輝引退接棒

熱門新聞

1萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆

2伍鐸將走人　陳連宏：近日討論去留

3陳為民乾女兒老公是張志豪

4破高懸26年紀錄！王尉永：不在意

5差點創造歷史紀錄　廖乙忠：想拚完封

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

赫猛7局無失分、兄弟機槍打線發威　兄弟8比1退富邦

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366