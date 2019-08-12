中職／彭政閔告別花蓮　將締造花蓮滿場都兄弟主場紀錄

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟13日、14日在花蓮球場主場出戰統一獅，是彭政閔球員生涯在花蓮的最後2場比賽，可望隔5年再締造中職在花蓮滿場的紀錄，而且之前花蓮球場6次滿場都是兄弟擔任主場。

彭政閔今年球季結束球員生涯引退，7月17日是在高雄澄清湖球場主場告別戰，8月11日在台北天母球場告別賽，彭政閔說：「這次真的算是告別了。因為澄清湖還有客場出賽。」

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中職今年在花蓮有7場比賽，統一獅上周8月7日到8月11日在花蓮主場出戰富邦悍將及桃猿，中信兄弟8月13日、14日在花蓮主場出戰統一獅。

明、後天中信兄弟在花蓮的比賽，也是彭政閔球員生涯在花蓮的告別戰，目前2場比賽內野票都已賣完了，只剩下外野票可以買。

中華職棒歷年花蓮球場有6次滿場，都是中信兄弟（含兄弟）擔任主場，第1次滿場是2002年5月4日，彭政閔打出個人在花蓮首支安打，也從興農牛何紀賢手上打出中職在花蓮首轟。

第2次滿場是2003年6月28日，彭政閔有1支安打。第3次滿場是2004年6月26日，那一天是王光輝引退賽，彭政閔有1支安打、1次盜壘。第4次滿場是2013年5月10日，彭政閔單場2支安打。第5次滿場是2013年5月1日，彭政閔單場雙響砲。第6次滿場是2014年5月17日晚場比賽，彭政閔沒有安打。

中職在2015年到2018年在花蓮都沒有滿場，今年前5場也都沒有滿場，中信兄弟可望再度於花蓮滿場，締造花蓮滿場都是兄弟主場紀錄。