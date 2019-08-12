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中職／後山告別戰　彭政閔是花蓮王、花蓮首轟且最多轟

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▲▼彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟13日、14日在花蓮主場迎戰統一獅，彭政閔職棒生涯在花蓮告別戰，他在花蓮出賽28場打出8支全壘打，打出花蓮球場第1支全壘打，也是在花蓮最多轟的球員，有過2場單場雙響砲。

彭政閔生涯在花蓮出賽28場，95打數打出29支安打、8支全壘打、1支三壘安打、4支二壘安打、22打點、25得分、20次四死球、22次三娎 ，平均打擊率3成05，保持在花蓮最多全壘打、最多得分及最多四死球紀錄。

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他在花蓮首次出賽是2002年5月3日替補上場，也是唯一一場不是先發出賽的比賽，個人花蓮首戰是2打數沒有安打。

隔天5月4日彭政閔打出在花蓮的第1支安打以及第1支全壘打，也是中職史上在花蓮首轟。2002年6月26日 對中信鯨砲轟郭李建夫。

彭政閔在2003年7月31日對第一金剛洋投柏林登轟出單場雙響砲。2005年6月27日再開轟。2013年5月10日對義大犀牛賴鴻誠轟出雙響砲。

他在2014年5月17日午場補賽，對陳禹勳開轟，生涯花蓮球場累計8全壘打，為聯盟最多記錄，也是生涯花蓮球場第2支首球全壘打。

彭政閔已經4年未曾在花蓮球場開轟，如果可以在花蓮開轟告別，將是一個最美的回憶。

在花蓮球場第2多全壘打的是桃猿陳俊秀6支，再來是統一獅蘇智傑的5支，蘇智傑在11日花蓮單場3響砲，如果13日、14日有3支全壘打，就可以追平彭政閔。

關鍵字： 中華職棒彭政閔
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