中職／桃猿辣蜜趴穿紀念球衣　大法師18日挑戰最高球速開球

▲桃猿辣蜜趴之爐石尋寶記球衣公佈。（圖／桃猿提供）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿隊與數位卡牌遊戲《爐石戰記》跨界合作之「辣蜜趴之爐石尋寶記」開趴，8月17日與18日比賽，Lamigo桃猿隊球員將特別換上紀念球衣應戰。

本次合作紀念球衣由暴雪娛樂設計發想，以Lamigo桃猿隊主場球衣設計為底，融入《爐石戰記》和企業識別色進行設計。合作球衣配色採用桃猿隊主場球衣的白色系與Lamigo英文徽標，並將肩膀至袖又部分加入暴雪娛樂經典識別色藍色。

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球衣正面以Lamigo桃猿隊英文徽標字體，融合《爐石戰記》Logo標準色，象徵雙方合作。設計團隊發揮巧思，將遊戲最具代表性的爐石螺旋標誌替代Lamigo桃猿隊徽標中原有的字母「O」，讓紀念球衣增添《爐石戰記》獨有的鮮明色彩與奇幻風格。

《爐石戰記》感謝Lamigo桃猿過去16年間奪下13座季冠軍的輝煌成績，特別於球衣背面、球員背號上方留下「Thank you Lamigo」標語，以表達對球隊與球員貢獻的感謝。

設計團隊更限量製作Lamigo桃猿隊X 《爐石戰記》紀念球，透過融合雙方徽標以紀念本次與體育界的跨界合作。限量紀念球將於17日、18日透過參與現場周邊活動和球員開賽進場時贈送現場球迷玩家。

適逢《爐石戰記》最新資料片《奧丹姆守護者》上市，主題日現場將充滿濃濃沙漠冒險風情，準備五大系列豐富周邊活動和限定贈品，在「辣蜜趴之爐石尋寶記」活動中與球迷玩家同歡。

憑球賽門票即可獲得獨家《爐石戰記》X LamiGirls 實體限量卡牌，兩天賽事期間，只要憑當日球賽入場門票，即可免費兌換限量LamiGirls專屬《爐石戰記》人物實體卡1張，包含:苡萱、籃籃、孟潔、YURI、 若潼、菲菲、曲羿、倪暄和凱莉絲。

參加週邊活動解任務也可隨機獲得林泓育、黃子鵬、陳晨威的《爐石戰記》實體限量卡（隨機發送不挑款)。

17日LamiGirls將集結投手丘，攜手《爐石戰記》珍娜與瓦麗拉開球，18日將由玩家熟知的卡牌角色「大法師安東尼達斯」登板開球，現場挑戰最高球速開球。