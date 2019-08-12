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勇士左投砸鍋踢翻垃圾桶出氣　誤觸滅火器休息室煙霧彌漫

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▲▼勇士，紐科姆（Sean Newcomb）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐科姆（Sean Newcomb）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

本季從先發轉任牛棚的勇士左投紐科姆（Sean Newcomb），昨天對馬林魚的比賽砸鍋後情緒失控，休息室踢翻垃圾桶出氣，沒想到誤觸旁邊的滅火器，休息室瞬間煙霧瀰漫，導致所有人都必須跑到外面等待，而紐科姆也在12日向所有人道歉。

紐科姆昨天在第10局平手之際接替剛從老虎轉隊過來，適應不良的守護神格林（Shane Greene），一登板就被拉米瑞茲（Harold Ramirez）敲安，接著自己發生牽制失誤讓跑者一口氣推進到三壘，最後被普拉多（Martin Prado）擊出高飛犧牲打，以6比7承擔敗投。

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回到休息室後，紐科姆難以接受自己糟糕的表現，氣到踢垃圾桶出氣，沒想到波及到旁邊的滅火器，導致整個休息室煙霧瀰漫，根據《The Atlanta Journal-Constitution》報導，所有球員、教練以及隊職員、記者，全部都逃出休息室，有些人還戴起口罩以免吸入消防粉末，而紐科姆也在隔天公開向球團道歉。

儘管在國聯東區遙遙領先，但勇士有著牛棚的隱憂，6月份單月牛棚防禦率是不及格的5.76，他們趕緊在731交易大限，交易來在老虎1.18防禦率、0.87WHIP、每九局10.2次三振的頂級牛棚格林，再從巨人引進前國聯救援王麥倫森（Mark Melancon）。

不過格林來到勇士的5場比賽卻大走樣，4局投球失掉5分，轉隊後防禦率高達11.25，教練團先解除終結者職位好讓他調整，不過暫待職位的麥倫森也不是很穩，在這場對馬林魚的比賽中，他第8局登板0.1局連被敲出4安失掉一分，滿壘之際交給格林，壘上3名跑者全數回到本壘追平比數，這4分全部都算在麥倫森頭上，10局紐科姆上場試著延續比賽，無奈仍被對手說再見。

關鍵字： 紐科姆滅火器勇士
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