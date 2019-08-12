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中職／統一獅打造傑尼獅型男基地　創作歌手李友廷開球

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▲統一獅傑尼師型男基地。（圖／統一獅提供）

▲統一獅傑尼師型男基地。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／綜合報導

統一獅隊將在8月23日、24日、25日進行大台北地區最後主場賽事，並以「傑尼獅型男基地」為主軸舉辦2019年下半季第四個主題日活動。8月24日、25日連續兩天派出中職最高顏值陣容登場。

本系列「2019傑尼獅型男基地」主題日活動將與富邦悍將對戰，分別邀請到型男創作歌手「李友廷」，以及潮酷搖滾樂團「神棍樂團」前來擔任開球嘉賓。且推出活動限定傑尼獅神秘撩妹小物贈送球迷，持當日內野ibon預售票即可現場排隊兌換，每日限量1000份。

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今年傑尼獅成員注入亮眼新血，以隊長陳傑憲為首，率領獅隊蘇智傑、潘彥廷、郭阜林、施子謙、黃恩賜等球星，最令球迷期待的新秀林安可也將一同參與。為了呈現更多元型男魅力精神，全員更首次嘗試不同於往的形象拍攝時尚帥照，帶著嶄新面貌亮相於天母球場迎接喜愛傑尼獅的球迷。

除了讓眼睛冒愛心的魅力形象展出，以「傑尼獅型男基地 」 出發，邀請球迷朋友們到基地與型男一同「追逐賽車夢想」、「品嚐手沖咖啡風味」、「唱出音樂潮度」。

將與全台唯一摩托賽車訓練學院「恒典車業」合作，展出帥氣KTR檔車並規劃遙控賽車體驗及重機駕訓班報名；同時邀請星巴克共襄盛舉推出咖啡啤酒新潮風味與大師手沖咖啡體驗活動；另外攜手知名唱片公司「風潮音樂」，共同獻上連二日場外音樂演唱盛會。

現場更結合社群軟體，透過隨傳隨印相片沖洗服務，邀請球迷朋友一同跟隨傑尼獅腳步，躍升Instagram男神指標。不但照顧到女性球迷、也讓男性球迷可以透過主題日活動，朝向型男之路邁進。

▲▼李友廷站台手機品牌realme新品發表會。（圖／記者季相儒攝）

▲李友廷。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒
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