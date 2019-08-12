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張老師專欄／火腿隊6連敗讓出亞軍　歐力士育成張奕先發投手建奇功

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▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

張昭雄／戰評

王柏融所屬的日本火腿隊，最近寫下6連敗，同時締造8月份以來的1勝8負劣績，從原本單獨居亞變成現今被西武佔取，並與樂天隊共同并列第三名之席，巧遇王柏融復歸只賽一場又因微傷再度缺場，造成雪上加霜情節。

上週旅日陽岱鋼、王柏融二人都是復健後歸隊，可是陽岱鋼表現差強人意，出賽5場，8支1的1成25打擊率，即便減少被三振，但因多次得點圈，無功而退，令人失望倍至；王柏融則只在10日週六那天出賽軟銀，雖是1支1的百分百打擊率，但第四次打席被軟銀投手千賀投中腳踝，隔天就缺賽，此刻正是火腿隊低迷到極點，又逢王柏融心有餘之憾。

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倒是上週的8月8日父親節當天，歐力士起用育成球員張奕上場擔任對火腿隊的先發，投六局，20打者，95球，被安打 2支，其中被清宮敲出1支陽春彈，惟有奪三振.6次之多功力，誠屬〔台灣之光〕傑作。

每週一原本是例行賽移動日休兵，惟自今〔12〕日起日本全國放長假，連續七天都有賽事。目前兩個聯盟榜首的巨人、軟銀還處於穩定階段，祗是巨人隊被第二名橫浜隊逼迫，只有領先兩場勝差而已。按，上週巨人隊4勝1平1負〔對養樂多3勝，對中日各1勝1和1負〕；橫浜隊3勝3負〔對中日2勝1負，對廣島1勝2負〕，兩相比較巨人隊略勝一籌。

▲▼日職沖繩春訓,讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

▲讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

洋聯榜首軟銀隊上週3勝2負，表現平平〔對火腿2勝，對羅德1勝2負〕，恰好火腿隊自甘惰落，不僅寫下週賽6戰全敗〔對歐力士3戰全敗，對軟銀也是2戰盡墨最致命〕，同時這也是火腿隊對軟銀隊本季的二度連敗紀錄。按，上次是4月29 日起一度6連更慘的厄運。

火腿隊的欲振乏力情事如果不能改善，將會造成流落到B階層退出季後賽資格身分。按，本週火腿隊賽程為12日對軟銀；13至15日假東京巨蛋主場迎戰羅德隊；16至18日在札幌巨蛋主場接受樂天隊3連戰的挑戰，這週對羅德與樂天的各3連戰都與能否晉升A段班關鍵之戰，期許粟山監督頭腦清楚一點，已經什麼時代了，還在再玩弄那些〔假先發投手〕等等欺敵戰略 ，同時，粟山的作戰一向都很呆板，也該清醒了。

目前洋聯戰況較為緊湊，除了軟銀隊穩居榜首之席，第二至六名等5隊都在力爭前三名季後賽資格。央聯則是比較明朗化，巨人、橫浜及廣島等3隊穩居前三名季後賽資格，第四名阪神與第三名廣島隊尚有4點5場勝差。

茲將今〔12〕日各場賽程誌下：

央聯─廣島對巨人〔廣島球場〕；中日對阪神〔名古屋巨蛋〕；養樂多對橫浜〔神宮球場〕。洋聯─軟銀對火腿〔福岡巨蛋〕；羅德對西武〔千葉球場〕；樂天對歐力士〔樂天球場〕。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士。（圖／記者季相儒攝）

▲日本火腿鬥士。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 張昭雄日職張奕陳冠宇王柏融
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