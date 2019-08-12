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田中將大「新快速指叉球」大復活　8局無失分封鎖藍鳥

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▲田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

▲田中將大對藍鳥8局無失分奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基日籍明星投手田中將大，過去曾反應過大聯盟的新用球，讓他難以投出他過去拿手的快速指叉球，而他也因此在7月歷經25.2局投球狂失25分大低潮。12日他成功的把這顆快速指叉球「修好」，對藍鳥繳出8局無失分好投奪得勝投。

田中將大靠著引以為傲的快速指叉球站上世界的巔峰，而他也因為失去這顆指叉球而跌落谷底，本季他的指叉球下墜幅度不如以往，他本人也覺得軌跡還比較像是二縫線。7月份最後3場先發對洛磯6局失5分、對紅襪3.1局被敲12安失12分，對響尾蛇4局掉2分就早早被換下場，總計整個7月5場先發25.2局投球，挨了34安失掉25分全是自責分。

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8月田中就嘗試改變快速指叉球的投法，力求突破新球手感的不適應，8月6日對金鶯是他新的指叉球亮相的第一場，雖然5.1局被敲了10安掉5分並沒有看到效果，不過今天就收到成效，8局只被敲出3支安打無失分，終場洋基1比0獲勝，田中拿下等了將近20天的勝投，而《Daily News》也以「田中將大靠著新的快速指叉球主宰藍鳥」為標題。

「只是嘗試維持一慣的穩定性，」田中賽後說道，「上一場比賽並沒有真的擊倒我，我依然覺得我能夠保持得非常穩定。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也非常讚賞田中今天的表現，「他回來了，他今天的四縫線投的相當的漂亮，到了後段還能夠維持速度。另外，他今天的幾顆快速指叉球也很漂亮，下墜幅度回來了，讓打者擊出很多滾地球，滑球走後門的效果也非常顯著，今天的他讓所有球種都發揮的很好。」

「他今天有些球的位移真的很棒，當他找回投球的感覺後，失誤就減少了，就很難形成安打，」洋基此役主戰捕手羅邁（Austin Romine）表示，「我覺得他球的控制變好了，都能夠壓得很低，所以也製造了很多滾地球，他現在正往著正確的方向前進。」

關鍵字： 田中將大洋基快速指叉球
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