田中將大「新快速指叉球」大復活　8局無失分封鎖藍鳥

記者潘泓鈺/綜合報導

洋基日籍明星投手田中將大,過去曾反應過大聯盟的新用球,讓他難以投出他過去拿手的快速指叉球,而他也因此在7月歷經25.2局投球狂失25分大低潮。12日他成功的把這顆快速指叉球「修好」,對藍鳥繳出8局無失分好投奪得勝投。

田中將大靠著引以為傲的快速指叉球站上世界的巔峰,而他也因為失去這顆指叉球而跌落谷底,本季他的指叉球下墜幅度不如以往,他本人也覺得軌跡還比較像是二縫線。7月份最後3場先發對洛磯6局失5分、對紅襪3.1局被敲12安失12分,對響尾蛇4局掉2分就早早被換下場,總計整個7月5場先發25.2局投球,挨了34安失掉25分全是自責分。

8月田中就嘗試改變快速指叉球的投法,力求突破新球手感的不適應,8月6日對金鶯是他新的指叉球亮相的第一場,雖然5.1局被敲了10安掉5分並沒有看到效果,不過今天就收到成效,8局只被敲出3支安打無失分,終場洋基1比0獲勝,田中拿下等了將近20天的勝投,而《Daily News》也以「田中將大靠著新的快速指叉球主宰藍鳥」為標題。

