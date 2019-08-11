中職／天母球場最後鞠躬　彭政閔依依不捨：真的告別了

▲彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式向球場鞠躬。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟彭政閔今天（11日）在台北天母球場球員告別戰，賽後舉辦告別儀式，儀式結束後彭政閔最後一次跟天母鞠躬，他說：「這個算真的告別！感覺奇妙 說不上來，心情很複雜。」

彭政閔今天球員生涯在天母告別戰，吸引滿場1萬人進場，在9局上上來守一壘，接到游擊手王勝偉傳來的球，二出局後退場接受全場球迷一起喊彭政閔，彭政閔再從休息室走出來，揮手跟球迷致意，完成天母球場告別戰。

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▲彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式。（圖／記者季相儒攝）

比賽結束後舉辦告別天母球場儀式，彭政閔說：「再辦下去我的引退賽就不知道要講什麼了，非常感謝球迷進場，今天沒有塞車，大家都有進場看球，很多球迷跟我有相同的回憶，跟我們一起努力吶喊，希望繼續為我們、為中職加油。」

他表示，這個算真的告別，因為澄清湖還有客場，感觸更不一樣，愈接近引退到每一個球場都有不同回憶

，相信這些都是我跟大家一起努力的回憶。

▲彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式。（圖／記者季相儒攝）

9局上一壘守備，彭政閔表示，「感謝總教練安排這個橋段，心情有一點唐突，因為總教練突然跟我講，最後一次在天母守備，以球員身分站上一壘守備，很多球場都有最後一次。」

彭政閔在儀式結束，最後一次脫帽跟天母球場鞠躬，他說：「現在才有依依不捨的感覺，感受一下氣氛跟球場。感覺奇妙，說不上來，看到球迷支持，心情複雜，自己今天表現也不是很好，對不起球迷進場看球的球迷。」

▲彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式。（圖／記者季相儒攝）