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不斷更新／彭政閔天母最終戰　兄弟、富邦晚場先發名單

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟11日天母主場與富邦進行雙重戰，晚場富邦推陳仕朋先發；兄弟則推出萊福力出馬應戰。這是彭政閔球員生涯在天母球場的最後一役，擔任先發第三棒指定打擊。比賽將在17：05開打。

陳仕朋本季共16場先發，其中5場優質先發，對兄弟出賽4場，戰績2勝1敗，防禦率5.75偏高，不過4月27日對戰兄弟，繳出8局失2分優質內容奪勝投，近一次交手是6月14日，此役先發5.2局，挨6支安打失2分無關勝敗，今天將是下半季首度交手，要小心近況正好的陳子豪、張志豪，兩人對戰皆開轟過。

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萊福力本季19場先發，其中11場優質先發，對戰悍將7場，戰績2勝4敗，防禦率3.24，近一次對戰為8月1日，先發7局失3分皆非自責分，送出5次三振、1次保送，可惜隊友火力不支援，承擔敗投。

面對悍將打線，萊福力對戰被打擊率0.284，對右打者被打擊率0.301，不過對左打者被打擊率僅0.263，要小心胡金龍、蔣智賢，兩人對戰都曾開轟，不過蔣智賢昨晚右側腹肌不適缺陣，今天能否上場成未知數。

富邦悍將先發打線如下，一棒三壘手楊晉豪右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒一壘手范國宸、四棒指定打擊林益全、五棒左外野手林哲瑄、六棒中外野手高孝儀、七棒右外野手于孟馗、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒指定打擊彭政閔、四棒右外野手詹子賢、五棒中外野手張志豪、六棒一壘手林智勝、七棒左外野手周思齊、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手岳東華。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟富邦悍將
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