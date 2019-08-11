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釀酒人豪瑟又在場上嘔吐　吐完怒飆生涯新高10K

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▲釀酒人豪瑟又再場上嘔吐。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人豪瑟又再場上嘔吐。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

去年曾經在比賽途中嘔吐的釀酒人先發投手豪瑟（Adrian Houser），對上遊騎兵首局又吐了！結果吐完的他表現神勇，全場6局飆出生涯新高的10次三振，幫助釀酒人3比2奪勝拉出一波5連勝。

26歲的釀酒人先發右投豪瑟在1局上兩人出局的時候，對手打出滾地球他下丘處理，卻被球打到腳形成失誤，但隨後回穩全場投出10次三振。「那球沒接到，可能讓我對自己的爛表現作嘔。」豪瑟說，「我也不知道為什麼會吐，但如果嘔吐能投這麼好，每場都吐也沒關係。」

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去年6月豪瑟就曾在1局內兩次嘔吐，那時他剛從3A被叫上大聯盟，當天球隊早上5點就開始移動造成他飲食不正常，而且比賽當天氣溫約30度。

豪瑟表現不俗，6局10K僅被敲3安丟1分，遊騎兵前段棒次的秋信守、桑塔納(Danny Santana)和馬札拉（Nomar Mazara）都吞下兩次三振。而隊友卡斯頓日浦（Keston Hiura）在3局下也敲出兩分砲，也是個人本季第14發全壘打助拳。

「我知道他準備好了，今晚看到他最棒的表現，感覺他對上每個打者都有要投出三振的感覺。」卡斯頓日浦稱讚豪瑟的好表現。

關鍵字： 釀酒人豪瑟
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