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不斷更新／隊友守備力挺廖乙忠　3局結束富邦0：0兄弟

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▲▼中信兄弟,廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟,廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟11日天母主場與富邦進行雙重戰，午場富邦推出洋投伍鐸掛帥先發；兄弟則是推出土投廖乙忠應戰。午場將在13：05開打，這也是兄弟本季在天母的倒數第二場比賽。1上兄弟守備端出現3次美技守備。2、3局雙方投手都送出三上三下。3局結束，富邦0：0兄弟。

1局上，富邦進攻，張正偉選到四壞保送，王正棠左外野界外飛球遭詹子賢美技接殺，張正偉盜二壘失敗遭觸殺，胡金龍右外野一壘安打，林益全右外野平飛球遭陳子豪美技接殺。

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▲▼富邦悍將,伍鐸。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將,伍鐸。（圖／記者季相儒攝）

1局下，兄弟進攻，吳東融遭到觸身球保送，吳東融成功盜上二壘，王威晨遭到三振，陳子豪中外野飛球遭接殺，林智勝右外野飛球遭接殺。

2局上，富邦進攻，高國輝游擊滾地遭刺殺，范國宸中外野飛球遭接殺，林哲瑄二壘後方飛球遭接殺。

2局下，兄弟進攻，詹子賢二壘滾地遭刺殺，張志豪遭到三振，蘇緯達遭到三振。

3局上，富邦進攻，李宗賢左外野深遠飛球遭接殺，方克偉中外野深遠飛球遭接殺，張正偉三壘上空飛球遭接殺。

3局下，兄弟進攻，高宇杰游擊滾地遭刺殺，王勝偉左外野飛球遭接殺，吳東融遭到三振。

富邦悍將午場比賽先發投手洋投伍鐸，本季18場出賽有15場先發，2勝10敗、防禦率5.27，97.1局被129支安打，包括了18支全壘打，62次三振、19次四死球，68失分有57責失。本季對戰中信兄弟6場是0勝4敗、對戰防禦率6.88。

中信兄弟先發投手廖乙忠本季5場出賽1勝3敗、防禦率6.75，29.1局被43支安打，其中有6支安打，28次三振、11次四死球，23失分有22責失。對戰富邦悍將2場是0勝2敗、對戰防禦率6.94。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒左外野手胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒指定打擊高國輝、六棒三壘手范國宸、七棒中外野手林哲瑄、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手方克偉。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒左外野手詹子賢、六棒中外野手張志豪、七棒指定打擊蘇緯達、八棒捕手高宇杰、九棒游擊手王勝偉。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟富邦悍將
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