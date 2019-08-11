江少慶5.2局飆6K失4分吞第7敗　張育成敲出1安

▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

記者歐建智／綜合報導

印地安人3A投手江少慶11日（台北時間）先發5.2局被7支安打、6次三振，失4分責失3分，仍吞下敗投。張育成則在3打數敲出1支安打。

江少慶在一局上不穩，先投出觸身球，再飆出三振，之後被安打、暴投被占二、三壘，製造三壘滾地球，張育成傳三壘造成二出局，之後被安打失2分，用三振化解再失分。

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隊友在1局下一出局二壘安打，包括張育成保送在內連2次保送占滿壘，安打追1分，二出局後再連2次保送擠回追平及超前分。

江少慶2局上未被上壘且有2次三振。張育成2局下游擊滾地出局。3局上江少慶先遭安打，二壘滾地但隊友失誤被占二、三壘，一出局後被連2支安打失2分，三振及外野飛球結束。

4局上一出局後被二壘安打，再用2個飛球解危。5局上一出局遭安打，但跑者衝二壘被觸殺，張育成在5局下敲出安打。

江少慶6局上三振及外野飛球出局後退場，5.2局用80球，被7支安打、6次三振，1次觸身球，失4分有3責失，吞本季第7敗，7月6日之後未曾勝投，但此役未保送，中斷連8場有保送，防禦率5.48。

張育成在8局下被三振，3打數有1支安打、1次三振及1次保送，打擊率2成54。