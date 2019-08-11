運動雲

>

江少慶5.2局飆6K失4分吞第7敗　張育成敲出1安

ETtoday運動雲

▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

記者歐建智／綜合報導

印地安人3A投手江少慶11日（台北時間）先發5.2局被7支安打、6次三振，失4分責失3分，仍吞下敗投。張育成則在3打數敲出1支安打。

江少慶在一局上不穩，先投出觸身球，再飆出三振，之後被安打、暴投被占二、三壘，製造三壘滾地球，張育成傳三壘造成二出局，之後被安打失2分，用三振化解再失分。

請繼續往下閱讀...

隊友在1局下一出局二壘安打，包括張育成保送在內連2次保送占滿壘，安打追1分，二出局後再連2次保送擠回追平及超前分。

江少慶2局上未被上壘且有2次三振。張育成2局下游擊滾地出局。3局上江少慶先遭安打，二壘滾地但隊友失誤被占二、三壘，一出局後被連2支安打失2分，三振及外野飛球結束。

4局上一出局後被二壘安打，再用2個飛球解危。5局上一出局遭安打，但跑者衝二壘被觸殺，張育成在5局下敲出安打。

江少慶6局上三振及外野飛球出局後退場，5.2局用80球，被7支安打、6次三振，1次觸身球，失4分有3責失，吞本季第7敗，7月6日之後未曾勝投，但此役未保送，中斷連8場有保送，防禦率5.48。

張育成在8局下被三振，3打數有1支安打、1次三振及1次保送，打擊率2成54。

關鍵字： 江少慶張育成
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

推薦閱讀

中職／兄弟僅1人談妥　劉志威：味全加入影響談約標準

中職／陳為民乾女兒老公是張志豪　「我到場看球他都很猛」

中職／初亮相震撼教育　林安可：桃猿真的很會打

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／喜上加喜！張志豪獲千金　連3年20轟本土第1人

中職直播／富邦午場戰兄弟　伍鐸期末考、廖乙忠拚第2勝

中職／統一獅沒有忘記我　陽東益羨慕3連霸戰友

中職／狂吃宵夜炸物　陳禹勳增胖找回球威

中職直播／統一獅花蓮主場最終戰　瑞安首度對決冠猛

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

熱門新聞

中職／兄弟僅1人談妥　劉志威：味全加入影響談約標準

中職／陳為民乾女兒老公是張志豪　「我到場看球他都很猛」

中職／初亮相震撼教育　林安可：桃猿真的很會打

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／喜上加喜！張志豪獲千金　連3年20轟本土第1人

中職直播／富邦午場戰兄弟　伍鐸期末考、廖乙忠拚第2勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3江少慶5.2局失4分吞7敗　張育成敲1安

4楚特90打席首次征服綠色怪物

5悍象午場伍鐸對廖乙忠　運彩看好悍將

熱門新聞

1兄弟僅1人談妥　味全影響談約

2陳為民乾女兒老公是張志豪

3初亮相震撼　林安可：桃猿很會打

4破高懸26年紀錄！王尉永：不在意

5生女兒正旺　張志豪達20轟創紀錄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職highlight】暴力猿花蓮之夜火力全開　桃猿10比5擊敗統一｜8/9 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

托恰恰福開球還跟張志豪自拍　莊凱勛拿兄弟球衣當傳家之寶

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

蘇智傑滿壘逆轉致勝安打獲MVP　統一7比6富邦

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366