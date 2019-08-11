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中職直播／富邦午場戰兄弟　伍鐸期末考、廖乙忠拚第2勝

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▲▼中華職棒桃猿戰富邦悍將-伍鐸。（圖／記者黃克翔攝）

▲富邦悍將伍鐸。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將與中信兄弟今天(11日）在天母球場一天2戰雙重賽，午場比賽1點05分開打，富邦悍將由洋投伍鐸先發，將是重要的去留參考。中信兄弟由本土投手廖乙忠先發，挑戰個人第2勝。

兩隊目前富邦悍將是2連敗，近10場比賽都是5勝5敗，富邦暫居下半季第2，落後桃猿1場勝差。中信兄弟是暫居第3，落後富邦悍將2場勝差。

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富邦悍將在今天午場比賽由洋投伍鐸先發，本季18場出賽有15場先發，2勝10敗、防禦率5.27，97.1局被129支安打，包括了18支全壘打，62次三振、19次四死球，68失分有57責失。

伍鐸在5月4日勝投至今，都還未再拿到第3勝，在7月16日一度投到7局只失1分，但接下來2場中繼都是投2局失1分，8月3日投6.1局失5分再吞敗投，今天將是重要的期末考。

他本季對戰中信兄弟6場是0勝4敗、對戰防禦率6.88，不過近2場對戰都投到7局，上一次對戰是7月16日只失1分的比賽。

中信兄弟先發投手廖乙忠本季5場出賽1勝3敗、防禦率6.75，29.1局被43支安打，其中有6支安打，28次三振、11次四死球，23失分有22責失，在7月20日先發8局拿到個人生涯一軍首勝，但8月4日只投5局吞敗投。

廖乙忠對戰富邦悍將2場是0勝2敗、對戰防禦率6.94，上一次對戰是7月7日，投5.2局失5分敗投。

▲▼ 廖乙忠 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟廖乙忠 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中華職棒
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