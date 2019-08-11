中職直播／彭政閔天母最終戰拚滿場！萊福力對決陳仕朋

▲彭政閔。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟11日在天母球場與富邦悍將進行雙重戰，此役將是「恰恰」彭政閔球員生涯在天母最終戰，預售破8千張，有望達萬人滿場，兄弟由洋投萊福力先發，對決悍將本土投手陳仕朋。

彭政閔下半季引退巡迴開跑，7月中在高雄最後主場與家鄉球迷告別，球團今天安排他在晚場賽後與球迷說說話，週末兩日場外皆有留言板讓大家可以寫下對恰恰的告白。

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萊福力本季19場先發，其中11場優質先發，對戰悍將7場，戰績2勝4敗，防禦率3.24，近一次對戰為8月1日，先發7局失3分皆非自責分，送出5次三振、1次保送，可惜隊友火力不支援，承擔敗投。

面對悍將打線，萊福力對戰被打擊率0.284，對右打者被打擊率0.301，不過對左打者被打擊率僅0.263，要小心胡金龍、蔣智賢，兩人對戰都曾開轟，不過蔣智賢昨晚右側腹肌不適缺陣，今天能否上場成未知數。

陳仕朋本季共16場先發，其中5場優質先發，對兄弟出賽4場，戰績2勝1敗，防禦率5.75偏高，不過4月27日對戰兄弟，繳出8局失2分優質內容奪勝投，近一次交手是6月14日，此役先發5.2局，挨6支安打失2分無關勝敗，今天將是下半季首度交手，要小心近況正好的陳子豪、張志豪，兩人對戰皆開轟過。