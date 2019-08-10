亞沙排／如有神助幹掉日本一隊　王進如／謝雅仁首闖4強

▲中華男子王進如／謝雅仁擊敗日本一隊首闖4強。（圖／中華排協提供，下同）



記者路皓惟／澎湖報導

台灣「冬瓜排骨湯」王進如／謝雅仁越戰越勇，10日亞洲沙排公開賽連挫日本隊，8強關鍵戰役更是幹掉日本第一隊長谷川德海／高橋巧，以21比16、21比18奪勝，首度闖進亞巡賽4強。

我國沙排男子隊世界排名最佳的王進如、謝雅仁，雖然首戰敗給去年雅加達亞運分組賽曾交手的阿曼組合，心情一度跌到谷底，但他們很快整裝再戰重新出發，狀態也隨著比賽進入尾聲越來越好。

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今日上午擊敗日本二隊後，他們利用中午時間研究從未交手過的長谷川德海／高橋巧，成功掌握對方攻守習性，無論在戰術執行或是攻擊打法上都得心應手，一路壓著對手打。「在第一場輸球後，我們檢討做出調整，今天打起來就很順，然後心情上也沒有壓力，能夠平常心應對。」謝雅仁說。

這場比賽王進如用盡全力，雙腿打到快要抽筋，賽後癱倒在沙灘上，他說：「很爽！真的很開心！賽前就一直觀察他們的比賽，抓到對手的習性，感覺這一場冥冥之中有神明幫助，打得很順暢。」

神秘的東方力量從何而來？王進如笑說，這次中華代表隊出發澎湖之前，有特別到五甲廟祈求勝利，果然這一場打起來如有神助。搭檔謝雅仁則表示，「全場觀眾一起加油，感受到很強的主場優勢。」

這是「冬瓜排骨湯」組合首次在世巡賽打進4強，此戰獲勝意義非凡，謝雅仁說：「他們都是職業隊的選手，也都打在亞巡賽二、三星等級，經驗比我們多很多，擊敗他們很有意義。」

至於中華男子二隊的吳信賢／徐振瑋，在上午12強比賽頂住兩個局末點壓力，以21比17、27比25逆轉阿曼組合，可惜下午不敵亞運銅牌，無緣晉級4強。