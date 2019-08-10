日職／剛回一軍首戰　王柏融左腳踝挨球吻提前傷退

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿王柏融10日重返一軍，對決洋聯龍頭軟銀，王柏融擔任先發第3棒指定打擊，首打席對軟銀王牌千賀滉大敲出安打，接著連兩打席選到保送，火腿5局4比0領先，王柏融第四打席挨球吻，連4打席上壘，但也因傷提前退場。

火腿1局上面對千賀滉大，西川遙輝被三振，大田泰示敲游擊滾地球跑出內野安打，王柏融這時登場，2好1壞，面對150公里速球，敲出右外野強勁平飛安打，幫助火腿攻佔一、二壘。下一棒近藤健介敲出一壘滾地球，推進上二、三壘，可惜渡邊諒敲游擊滾地球形成3出局，留下殘壘，火腿1局上沒有得分。

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王柏融3局上第二打席選到保送但留下殘壘，關鍵5局上，中島卓也、西川遙輝連續安打突破千賀滉大，大田泰示被三振，王柏融再度選到保送形成滿壘，近藤健介掃出游擊滾地球避免雙殺，跑者跑回1分終於突破0比0僵局，隨後渡邊諒轟出3分彈，助火腿一口氣取得4比0領先，軟銀在6局下添3分追近比數。

王柏融7局上第四打席，與千賀滉大對決到第6球，被一顆卡特球砸中左腳踝，只見他趴在地上露出痛苦的表情，隨即退場休息，換上田中賢介代跑。王柏融才剛傷後復出，現在又挨球吻，實際傷勢如何仍待確認。

火腿先發投手有原航平6、7局亂調失5分，8局牛棚有失守再失2分，火腿終場4比8不敵軟銀。