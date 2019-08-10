不斷更新／林立敲安打回第一分　1局結束猿1：0獅

▲潘威倫第8度挑戰「生涯第141勝」。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

統一7-ELEVEn獅10日在花蓮球場迎戰Lamigo桃猿，此役獅隊推出「嘟嘟」潘威倫第8度挑戰生涯141勝，而猿隊則派出洋投尼克斯先發迎敵。

1局上桃猿進攻，陳晨威中外野一壘安打，林立中外野一壘安打、帶1分打點，藍寅倫二壘滾地、原一壘跑者遭封殺，林泓育游擊平飛遭接殺，陳俊秀中外野飛球遭接殺。

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1局下統一進攻，林靖凱中外野飛球遭接殺，江亮緯遭到三振，林安可遭到三振。

潘威倫本季16場先發，戰績5勝4敗、防禦率4.03、WHIP值1.31，本季碰過桃猿6場，取得1勝1敗，對戰防禦率4.60，對戰被打擊率0.315。

▲桃猿Lamigo,尼克斯。（圖／記者季相儒攝）

尼克斯本季20場先發，戰績10勝5敗、防禦率3.61、WHIP值1.29，今年遭遇統一7場，取得3勝2敗，對戰防禦率4.86，對戰被打擊率0.261。

統一先發名單，第一棒二壘手林靖凱、第二棒左外野手江亮緯、第三棒右外野手林安可、第四棒一壘手陳鏞基、第五棒指定打擊高國慶、第六棒三壘手楊家維、第七棒游擊手林祖傑、第八棒中外野手羅國龍、第九棒捕手林祐樂。

桃猿先發名單，第一棒右外野手陳晨威、第二棒三壘手林立、第三棒左外野手藍寅倫、第四棒捕手林泓育、第五棒一壘手陳俊秀、第六棒二壘手郭嚴文、第七棒指定打擊廖健富、第八棒游擊手林承飛、第九棒右外野手陽耀勳。