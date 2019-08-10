運動雲

>

不斷更新／林立敲安打回第一分　1局結束猿1：0獅

ETtoday運動雲

▲▼中華職棒28年季後賽挑戰賽第2戰,統一獅,潘威倫。（圖／記者季相儒攝）

▲潘威倫第8度挑戰「生涯第141勝」。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

統一7-ELEVEn獅10日在花蓮球場迎戰Lamigo桃猿，此役獅隊推出「嘟嘟」潘威倫第8度挑戰生涯141勝，而猿隊則派出洋投尼克斯先發迎敵。

1局上桃猿進攻，陳晨威中外野一壘安打，林立中外野一壘安打、帶1分打點，藍寅倫二壘滾地、原一壘跑者遭封殺，林泓育游擊平飛遭接殺，陳俊秀中外野飛球遭接殺。

請繼續往下閱讀...

1局下統一進攻，林靖凱中外野飛球遭接殺，江亮緯遭到三振，林安可遭到三振。

潘威倫本季16場先發，戰績5勝4敗、防禦率4.03、WHIP值1.31，本季碰過桃猿6場，取得1勝1敗，對戰防禦率4.60，對戰被打擊率0.315。

▲▼桃猿Lamigo,尼克斯。（圖／記者季相儒攝）

▲桃猿Lamigo,尼克斯。（圖／記者季相儒攝）

尼克斯本季20場先發，戰績10勝5敗、防禦率3.61、WHIP值1.29，今年遭遇統一7場，取得3勝2敗，對戰防禦率4.86，對戰被打擊率0.261。

統一先發名單，第一棒二壘手林靖凱、第二棒左外野手江亮緯、第三棒右外野手林安可、第四棒一壘手陳鏞基、第五棒指定打擊高國慶、第六棒三壘手楊家維、第七棒游擊手林祖傑、第八棒中外野手羅國龍、第九棒捕手林祐樂。

桃猿先發名單，第一棒右外野手陳晨威、第二棒三壘手林立、第三棒左外野手藍寅倫、第四棒捕手林泓育、第五棒一壘手陳俊秀、第六棒二壘手郭嚴文、第七棒指定打擊廖健富、第八棒游擊手林承飛、第九棒右外野手陽耀勳。

關鍵字： 中華職棒統一獅Lamigo桃猿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

中職／桃猿賽前沒練打照贏　洪總：沒差別

中職／統一獅沒有忘記我　陽東益羨慕3連霸戰友

中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

中職／彭政閔天母告別賽　第1支再見安打遭猴子偷桃

真的夢幻成真！　白襪與洋基要在電影場景玉米田球場比賽

熱門新聞

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

中職／桃猿賽前沒練打照贏　洪總：沒差別

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3領軍美國男籃　華克：目標奪金牌

4包林傑化解危機　2局富邦0：0兄弟

5林立敲安打回第一分　1局猿1：0獅

熱門新聞

1熱議！于孟馗短打收棒造成林哲瑄出局

2意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

3普悠瑪開放賣站票　陳禹勳謝台鐵

4夢想家外援米勒轉戰巴西

53分砲轟羅里奇　林泓育：有位坐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

蘇智傑滿壘逆轉致勝安打獲MVP　統一7比6富邦

中職本週看點(2019/08/06~08/12)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366