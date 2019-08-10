傻爆眼！洋基總管遭警察持槍包圍　被誤認是偷車賊

▲洋基總經理凱許曼。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

根據《紐約郵報》報導，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）自爆上週五在康乃狄克州被警察持槍搜索，原因是他被警方誤認是「武裝」偷車賊，後來才發現這一切是誤會一場。

報導中指出，日前凱許曼在賽後從洋基球場離開，開著白色Jeep Wrangler前往康乃狄克州，而這輛車因為剛失而復得，凱許曼正要前往康州諾沃克警察局處理後續。在路途中，他先停在達里恩（Darien）城鎮加油站，準備繼續往諾沃克前進。

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當凱許曼正要離開加油站時，突然碰上五輛迎面而來的巡邏車，載著大約6至9名持槍警察。當地警方解釋，因為他們正在尋找一台被舉報失竊的白色吉普車，所以認為凱許曼這台同款白色Jeep Wrangler很有可能就是那個武裝偷車賊。

被警方誤認是偷車賊，讓這位總管超級傻眼，費盡一番解釋，凱許曼才解除了這場尷尬。

「紐約市警局根本沒有幫我把這台車從失竊名單中移除。」凱許曼嗆紐約警察辦事不力，他表示，因為這輛車先前曾失竊，事後警方幫他找回車輛，但並沒有從失竊名單中除名，所以當地警方認為這台白色Jeep Wrangler仍是失竊車。

凱許曼在沒有受傷的情況下全身而退，也從紐約郵報中證實了他的Jeep Wrangler終於從失竊名單中剔除，他也開玩笑說：「經過我這起事件，大眾應該都有被鼓勵到，當有人在失竊車輛裡，他們不會跑得太遠。」