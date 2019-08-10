運動雲

>

傻爆眼！洋基總管遭警察持槍包圍　被誤認是偷車賊

ETtoday運動雲

凱許曼與洋基續約三年。(圖／達志影像／美聯社)

▲洋基總經理凱許曼。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

根據《紐約郵報》報導，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）自爆上週五在康乃狄克州被警察持槍搜索，原因是他被警方誤認是「武裝」偷車賊，後來才發現這一切是誤會一場。

報導中指出，日前凱許曼在賽後從洋基球場離開，開著白色Jeep Wrangler前往康乃狄克州，而這輛車因為剛失而復得，凱許曼正要前往康州諾沃克警察局處理後續。在路途中，他先停在達里恩（Darien）城鎮加油站，準備繼續往諾沃克前進。

請繼續往下閱讀...

當凱許曼正要離開加油站時，突然碰上五輛迎面而來的巡邏車，載著大約6至9名持槍警察。當地警方解釋，因為他們正在尋找一台被舉報失竊的白色吉普車，所以認為凱許曼這台同款白色Jeep Wrangler很有可能就是那個武裝偷車賊。

被警方誤認是偷車賊，讓這位總管超級傻眼，費盡一番解釋，凱許曼才解除了這場尷尬。

「紐約市警局根本沒有幫我把這台車從失竊名單中移除。」凱許曼嗆紐約警察辦事不力，他表示，因為這輛車先前曾失竊，事後警方幫他找回車輛，但並沒有從失竊名單中除名，所以當地警方認為這台白色Jeep Wrangler仍是失竊車。

凱許曼在沒有受傷的情況下全身而退，也從紐約郵報中證實了他的Jeep Wrangler終於從失竊名單中剔除，他也開玩笑說：「經過我這起事件，大眾應該都有被鼓勵到，當有人在失竊車輛裡，他們不會跑得太遠。」

關鍵字： 洋基凱許曼
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

推薦閱讀

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

中職／桃猿賽前沒練打照贏　洪總：沒差別

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

中職／統一獅沒有忘記我　陽東益羨慕3連霸戰友

中職／彭政閔天母告別賽　第1支再見安打遭猴子偷桃

中職／颱風影響桃猿站火車到花蓮　聯盟交通工具中斷相關規定

熱門新聞

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

中職／桃猿賽前沒練打照贏　洪總：沒差別

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3小史生涯1625K　榮登國民三振王

4悍將拚4連勝　包林傑對決赫猛

5羅傑斯盃謝淑薇雙打不敵球后組合無緣4強

熱門新聞

1熱議！于孟馗短打收棒造成林哲瑄出局

2意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

3夢想家外援米勒轉戰巴西

4普悠瑪開放賣站票　陳禹勳謝台鐵

5桃猿賽前沒練打照贏　洪總：沒差

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

蘇智傑滿壘逆轉致勝安打獲MVP　統一7比6富邦

中職本週看點(2019/08/06~08/12)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366