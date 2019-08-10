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運動家「菜鳥」出任務　王維中穿球衣買咖啡吸睛

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▲小熊隊王維中。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊隊王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家投手王維中怎麼會穿球衣在街上走動？原來是「菜鳥出任務」活動，他與3位年輕球員要幫大家買咖啡。

運動家推特上貼出一段有趣的影片，「咖啡是必需品，對職棒球員也一樣，這些人在客場對決小熊之前，四名穿全套球衣的隊友去幫忙買咖啡。」影片一貼出馬上吸引球迷目光，眼見4位身穿運動家球迷匆匆忙忙離開球場，由從小在芝加哥長大的馬丁尼（Nick Martini）帶路下，前往咖啡店。

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沿途不少球迷對這樣的場景抱以詫異的眼光，但也有眼尖球迷馬上呼叫馬丁尼的名字，四個運動家明星就這樣在街上走動，還有球迷馬上喊出邀約，「我們賽後可以拍照嗎？」畫面相當逗趣。

最後他們順利完成任務，原來惡搞菜鳥是大聯盟球隊到小熊主場的例行公事，即使運動家今年其實沒有真正的菜鳥，所以都派年輕球員，王維中已經歷經第3個大聯盟球季，也無法逃過，顯現他在運動家的好人緣。

關鍵字： 運動家王維中
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