運動家「菜鳥」出任務　王維中穿球衣買咖啡吸睛

▲小熊隊王維中。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

運動家投手王維中怎麼會穿球衣在街上走動?原來是「菜鳥出任務」活動,他與3位年輕球員要幫大家買咖啡。

運動家推特上貼出一段有趣的影片,「咖啡是必需品,對職棒球員也一樣,這些人在客場對決小熊之前,四名穿全套球衣的隊友去幫忙買咖啡。」影片一貼出馬上吸引球迷目光,眼見4位身穿運動家球迷匆匆忙忙離開球場,由從小在芝加哥長大的馬丁尼(Nick Martini)帶路下,前往咖啡店。

沿途不少球迷對這樣的場景抱以詫異的眼光,但也有眼尖球迷馬上呼叫馬丁尼的名字,四個運動家明星就這樣在街上走動,還有球迷馬上喊出邀約,「我們賽後可以拍照嗎?」畫面相當逗趣。

最後他們順利完成任務,原來惡搞菜鳥是大聯盟球隊到小熊主場的例行公事,即使運動家今年其實沒有真正的菜鳥,所以都派年輕球員,王維中已經歷經第3個大聯盟球季,也無法逃過,顯現他在運動家的好人緣。

Coffee is a must, even for the pros.

The guys got four of their friends to grab them coffee in full uniform before a game during our Wrigley visit ????#RootedInOakland pic.twitter.com/FfppRr85Te