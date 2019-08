賈德納休息室暴衝進場嗆主審　洋基教頭抱緊處理

▲賈德納爆氣進場嗆主審,教頭布恩抱緊處理。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

洋基10日作客藍鳥隊主場,賈德納(Brett Gardner)不爽好球帶,為了幫隊友爭口氣,遭到驅逐出場,而他竟然直接從休息區衝進場內,繼續對著主審嗆聲且態度兇狠,最後逼得教頭布恩(Aaron Boone)不得不上前阻止,立即抱緊處理。

此戰4局上,洋基梅賓(Cameron Maybin)被一顆偏低角度的滑球三振,引起洋基球員的不滿,接著塔區曼(Mike Tauchman)上場打擊時,賈德納不滿情緒高漲,持續對著場內主審叫囂,隨即遭到驅逐出場。

So Mike Tauchman takes a strike...and Brett Gardner gets ejected?



That's what happened, and if this game can get any crazier, you can watch it here: https://t.co/i6xvpsa0pF pic.twitter.com/V5VQ2SHOuj