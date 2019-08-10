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賈德納休息室暴衝進場嗆主審　洋基教頭抱緊處理

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▲賈德納爆氣進場嗆主審，教頭布恩抱緊處理。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈德納爆氣進場嗆主審，教頭布恩抱緊處理。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基10日作客藍鳥隊主場，賈德納（Brett Gardner）不爽好球帶，為了幫隊友爭口氣，遭到驅逐出場，而他竟然直接從休息區衝進場內，繼續對著主審嗆聲且態度兇狠，最後逼得教頭布恩（Aaron Boone）不得不上前阻止，立即抱緊處理。

此戰4局上，洋基梅賓（Cameron Maybin）被一顆偏低角度的滑球三振，引起洋基球員的不滿，接著塔區曼（Mike Tauchman）上場打擊時，賈德納不滿情緒高漲，持續對著場內主審叫囂，隨即遭到驅逐出場。

請繼續往下閱讀...

賈德納被判驅逐出場後，布恩立即進場與主審爭論，對談的過程中明顯可以看出火氣，此時賈德納突然從休息室衝到場內，朝著主審嗆聲。布恩擔心賈德納做出不理智的行為，一把抱住子弟兵，試圖將賈德納推回休息室。

在回到休息室之後，賈德納並未馬上離開，仍在休息區內走動，拖到最後才走進球員休息室，這也是他本季第5度被驅逐。

這起衝突讓比賽短暫中斷，塔區曼回到打擊區後，轟出一支陽春全壘打，幫助洋基追回1分。

關鍵字： 賈德納洋基
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