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雙城、印地安人美中龍頭爭奪戰　雙城利空傷了重砲克魯茲

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▲▼克魯茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲克魯茲被擺進每日傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

雙城將在主場與印地安人將進行4連戰，兩隊分別佔據美聯中區前2名，雙城在9日首戰以5比7不敵印地安人，兩隊勝差縮小至1場，主隊雙城不但賠了夫人又折兵，比賽中傷了重砲克魯茲（Nelson Cruz）。克魯茲在賽後被擺進每日傷兵名單，對於雙城美中龍頭保衛戰而言相當不利。

雙城在天王山之戰首役推出吉伯森（Kyle Gibson）先發應戰，不過只投4.1局就失掉6分退場，也讓印地安人以7比5拔得頭籌。雙城主砲克魯茲則是在4局上場打擊時，面對一記96英里的速球揮棒落空後，手腕感到不舒服先行退場。根據大聯盟雙城隨隊記者報導，賽後雙城宣布克魯茲因左手手腕不適，將他擺進每日傷兵名單。克魯茲本季也曾因為同樣的問題進過10天傷兵名單。

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▲▼克魯茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲克魯茲左手手腕不舒服。（圖／達志影像／美聯社）

雙城總教練巴爾戴利（Rocco Baldelli）談到克魯茲的傷勢，「因為他說手腕有點不舒服，我們希望能夠弄清楚原因，所以就先讓他休息。我們絕不會讓他持續在場上揮棒，冒著他傷勢加劇的風險。」

今年39歲的克魯茲，在5月中因為相似的左手腕傷勢，也是因為揮棒後造成不適，不過當時照了核磁共振後並沒有結構性損傷，在休息15天後重返戰場。

雙城很可能在接下來的3場天王山之戰中，少了克魯茲這門重砲，對於雙城的攻擊火力而言影響不小，因為克魯茲在8月份的打擊相當火燙，8場比賽中有3場上演猛打賞，累積了6發全壘打，明星賽後的綜合攻擊指數更是排在聯盟頂尖。

▲▼克魯茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲39歲的克魯茲本季火力依舊旺盛。（圖／達志影像／美聯社）

雙城今年在自由市場補進克魯茲，這名39歲的老將也沒漏氣，本季出賽87場，打擊三圍.294/.384/.650，出現32轟、76打點，全壘打數以及綜合進攻指數都排在全隊第一，打點數則是位居第二。雙城目前以70勝45敗排在美中龍頭；印地安人則是以69勝46敗緊追在後，兩隊僅有1場的勝差。

關鍵字： 大聯盟印地安人雙城美聯中區克魯茲Nelson Cruz
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