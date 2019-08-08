日職／張奕育成野手出身一軍初先發奪首勝　寫下日職新紀錄

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒歐力士台灣投手張奕今天（8日）生涯一軍第一次先發，面對火腿隊腿前4局都未被上壘，連續12上12下，直到5局上才被打破無安打，6局上被清宮幸太郎陽春砲失分，投完6局退場失1分，歐力士最後以5比2領先，張奕奪下一軍生涯首勝，締造日職史上第一位育成野手出身在一軍拿勝投的紀錄。

張奕以育成選秀野手身分加盟歐力士，打擊表現不理想，去年棄打從投，今年獲得支配下合約，5月14日上一軍，一軍後援出賽2場投1.2局失2分便下二軍。

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他在今天重返一軍，先發出戰火腿，這是他在日職生涯一軍首次先發，先發6局被2支安打，包括1支全壘打、6次三振，沒有四死球、失1分，用95球，球速飆到新高152公里。

張奕拿到職棒生涯一軍首勝，也是棄打從投後的一軍勝投，這是日本職棒重大歷史紀錄，以育成野手出生的球員在一軍勝投的第一人。

歐力士在1局上福田周平被觸身球上壘，盜二壘失敗出局，西野真弘敲出右外野安打，吉田正尚三壘滾地球出局，西野真弘靠著捕逸跑到三壘，洋砲羅梅洛打出右外野安打，率先攻進1分。

張奕在1局下面對西川遥輝，讓他打成二壘滾地出局，天氣也開始下雨，三振了大田泰示，田中賢介左外野飛球出局。

2局下張奕對近藤健介第1球打成中外野深遠飛球出局，滿球數指叉球三振渡邊諒，面對石井一成投出152公里，最後再用指叉球三振。

張奕3局下滿球數用速球三振宇佐見真吾，連續3次三振，讓清宮幸太郎擊成一壘平飛球出局，中島卓也擊成投手反彈球，張奕接傳一壘刺殺。

歐力士在4局上羅梅洛轟出中外野陽春全壘打，洋砲莫亞再背靠背開轟陽春砲，給了張奕火力及3分得分支援。

張奕在4局下西川遙輝打出游擊平飛球，游擊手安達了一跳起來接殺，外角變化球再度三振大田泰示，田中賢介打成三壘界外球接殺。

邁入第5局投球，張奕面對近藤健介，2好2壞球被打穿游擊防線的左外野安打，渡邊諒打到游擊滾地，傳二壘封殺跑者，石井一成與宇佐見真吾都擊到中外野飛球出局。

張奕6局下再投，第2球就遭清宮幸太郎轟出中外野陽春全壘打，隨後三振中島卓也，西川遙輝打到一壘滾地出局，大田泰示二壘手後方飛球出局。

火腿在7局下扳回1分，追成只落後1分，歐力士化解一出局二、三壘有人的危機，9局上歐力士再攻下2分，拉開分數差距。