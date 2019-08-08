前年差點成歷史最貴牛棚　霍蘭德7月大爆炸遭響尾蛇DFA

▲霍蘭德（Greg Holland）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

因為錯估情勢與「史上最高薪牛棚」擦身而過的霍蘭德（Greg Holland），去年成績大走樣，只好與響尾蛇簽下1年325萬美元短約，無奈他還是沒把握住機會，7月失去準星而大爆炸單月防禦率高達13.50，8日被球團指定讓渡。

霍蘭德2017年成功的從Tommy John手術強勢復出，不僅入選全明星還一舉獲得國聯救援王、東山再起獎，幫助洛磯睽違8年打進季後賽。不過他在「市場核冬」的自由市場錯估情勢，拒絕洛磯開出的當時歷史牛棚最高薪合約3年5200萬、年均1733萬美元合約，最終只能與紅雀簽下1年1400萬美元短約。

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可惜霍蘭德無法在2018年賽季延續上季的好表現，在紅雀32場出賽防禦率高達7.92，7月遭到指定讓渡，8月加盟國民回春，24場出賽主投21.1局飆出25K防禦率僅0.84，球季結束後響尾蛇決定以1年350萬美元賭一把。

雖然開季4月份霍蘭德繳出完美的0防禦率，但他的表現逐月下滑，5月單月防禦率3.12、6月4.32，7月更是因為控球大走鐘而大爆炸，單月9三振、11保送，8次救援機會3次砸鍋，6.2局狂掉10自責分，單月防禦率高達13.50。

響尾蛇7月28日拔掉霍蘭德終結者地位，現在為了迎接史威哈特（Blake Swihart）雙癒歸隊決定將霍蘭德指定讓渡，8月份留下2場出賽失1分的成績，響尾蛇接下來有7天的時間決定釋出、下放或是交易他，若霍蘭德拒絕被下放將成為自由球員。