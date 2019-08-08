婉拒味全龍加入中國職棒重啟生涯　游宗儒：為棒球人試水溫

▲游宗儒。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

前Lamigo桃猿投手游宗儒加入中國職業棒球聯賽選秀被天津雄獅隊選中，已經轉行的他將重返球員生涯，他表示，是經由台灣棒球前輩推薦參加選秀，先去試水溫，為未來台灣球員去大陸打球探路。

游宗儒在2015年選秀會加盟Lamigo桃猿，在一、二軍浮浮沈沈，2016年6月2日在一軍初登板，去年拿下二軍救援王，但季後遭到釋出，在中職一軍留有46場出賽，3勝1敗、防禦率9.13的紀錄。

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釋出後沒有其他球隊網羅，於是改行到大陸發展，從事食品原料的代理經銷，他表示，釋出找不到球隊，剛好有機會可以轉行，轉行後做的很開心，沒有想再打球，偶爾去打打慢速壘球。

味全龍今年重返中華職棒成為第5隊，有詢問游宗儒加盟意願，但游宗儒婉拒，他在臉書上寫著：「心存感激、感謝這難得可貴的邀請。但最後的答案我還是要讓大家失望了，這機會就讓給比我更需要的人吧！」

不過他卻參加中國職業棒球聯賽選秀會，被天津雄獅隊選中，游宗儒表示，是有一次碰到一位台灣棒球前輩，提到中國職棒聯賽選秀需要球員，為了幫他一個忙，由於快接近選秀會日期，於是接受推薦參加選秀。

對於之前婉拒味全龍邀請，但卻答應去打中國職棒，游宗儒說：「抱著為台灣打棒球的人盡一點心力。怎麼開始投球就怎麼結束。」

他表示，自己懷著一顆感恩的心，去中國職棒試一下水溫，了解狀況，給予未來想要到大陸打球的人一個參考，這是自己可以為台灣打棒球的人可以做的事情。