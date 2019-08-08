佩卓亞膝蓋第5次動刀　醫生曝：手術無法讓他回球場

▲佩卓亞大聯盟生涯恐告終。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

紅襪35歲明星二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）傷痕累累，現在已完成左膝的第5次手術。接下來他將前往亞利桑那進行復健，不過有醫生指出，這次的手術無法讓他重回球場，使他未來的棒球生涯打上大問號。

佩卓亞在科羅拉多州接受普羅凡澈(Matt Provencher)的手術。不過波士頓Tufts醫學中心的醫生傑瑞(Christopher Geary)表示，這次手術的規模比之前還要大上許多。「如果他才16歲那可以進行膝蓋換置，但考慮到他的年紀，有一種更新的技術為異體移植，替換過去損壞的軟骨。」不過傑瑞也表示，這樣的手術為的是增進生活品質，並非讓他重回球場。

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佩卓亞近兩個球季僅在大聯盟出賽9場，5月下旬被放入60天傷兵名單。本季在3A和2A出賽11場，也僅有1成89的打擊率，沒有長打表現。

紅襪球團目前僅指出佩卓亞將在亞利桑那進行復健，本季已經報銷的他目前仍不確定2020球季是否有機會回歸。「他會努力嘗試回到大聯盟。」總教練柯拉(Alex Cora)表示。

佩卓亞過去與紅襪簽下8年1億1000萬美元的長約，將在2021球季後結束。佩卓亞生涯從2006開始都待在紅襪，4次入選明星賽，兩次拿下世界大賽冠軍，2008年奪美聯MVP和銀棒獎，還拿下過4次金手套獎。