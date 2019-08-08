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洋基單場5轟獵金鶯　單季對戰52轟破歷史紀錄

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▲厄薛拉（Gio Urshela）。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄薛拉（Gio Urshela）單場雙響炮，洋基本季對金鶯累積52轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基不愧是本季最會打金鶯的球隊，8日作客巴爾的摩4局東岡凱爾（Kyle Higashioka）3分砲取得4比0領先，5局厄薛拉（Gio Urshela）再補上一發2分砲締造單一賽季面對金鶯猛敲49轟的歷史紀錄，之後的4局再敲了3轟，單場5發全壘打轟炸之下，以14比2橫掃3連戰延續10連勝。

面對傷癒復出的賽揚競爭者梅斯（John Means），洋基用全壘打「歡迎」他的歸隊，4局東岡凱爾掃出中外野三分砲將他打退場，留下先發3.2局失4分敗投候選。該局下半曼奇尼（Trey Mancini）陽春砲追回一分後，5局厄薛拉擴大到6比1領先，洋基本季對戰金鶯49號全壘打出爐，締造大聯盟歷史單季對戰單一球隊最多轟紀錄。

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金鶯的惡夢還沒結束，6局洋基靠著串連安打攻下2分之後，厄薛拉又來一發2分砲，接著打線再度串連攻勢拿下1分，徹底拉開到11比1。已經被轟得滿頭包的金鶯，9局再遭受砲擊，該局首名打者梅賓（Cameron Maybin）就是一發陽春砲，賈德納（Brett Gardner）二壘安之後，東岡凱爾此役第2發全壘打2分砲，洋基單場猛敲5轟終場14比2大勝，並且將紀錄推進至52轟。

過去大聯盟歷史單一賽季對陣單一球隊最多轟紀錄前2名都是洋基所締造，2017年洋基對金鶯46轟、1956年對堪薩斯運動家48轟，今年的金鶯又成苦主，而且洋基還要在8月12到14日在進行一次系列戰，其中包含一天的雙重賽，非常有機會再繼續累積紀錄。

關鍵字： 洋基金鶯厄薛拉東岡凱爾
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