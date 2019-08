洋基單場5轟獵金鶯　單季對戰52轟破歷史紀錄

▲厄薛拉(Gio Urshela)單場雙響炮,洋基本季對金鶯累積52轟。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

洋基不愧是本季最會打金鶯的球隊,8日作客巴爾的摩4局東岡凱爾(Kyle Higashioka)3分砲取得4比0領先,5局厄薛拉(Gio Urshela)再補上一發2分砲締造單一賽季面對金鶯猛敲49轟的歷史紀錄,之後的4局再敲了3轟,單場5發全壘打轟炸之下,以14比2橫掃3連戰延續10連勝。

面對傷癒復出的賽揚競爭者梅斯(John Means),洋基用全壘打「歡迎」他的歸隊,4局東岡凱爾掃出中外野三分砲將他打退場,留下先發3.2局失4分敗投候選。該局下半曼奇尼(Trey Mancini)陽春砲追回一分後,5局厄薛拉擴大到6比1領先,洋基本季對戰金鶯49號全壘打出爐,締造大聯盟歷史單季對戰單一球隊最多轟紀錄。

金鶯的惡夢還沒結束,6局洋基靠著串連安打攻下2分之後,厄薛拉又來一發2分砲,接著打線再度串連攻勢拿下1分,徹底拉開到11比1。已經被轟得滿頭包的金鶯,9局再遭受砲擊,該局首名打者梅賓(Cameron Maybin)就是一發陽春砲,賈德納(Brett Gardner)二壘安之後,東岡凱爾此役第2發全壘打2分砲,洋基單場猛敲5轟終場14比2大勝,並且將紀錄推進至52轟。

Kyle Higashioka- you read that correctly- has a multi-homer game going in Baltimore. #NextManUp pic.twitter.com/ATPkJQnVfX