台灣3A游擊對決　張育成二壘打跟林子偉聊天趁漏跑三壘

▲印地安人張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

紅襪3A野手林子偉與印地安人3A野手張育成，兩人連續2天同場游擊手大對決，張育成8日（台北時間）在6局上敲出二壘安打，上壘後還與林子偉聊天，利用捕手漏球跑三壘，三壘手觸殺時球漏掉，安全上到三壘。

林子偉與張育成7日台灣3A游擊手同場較勁，林子偉轟出首局首打席全壘打，打出單場雙響砲。張育成是沒有安打。

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8日兩隊連續2天交手，林子偉是紅襪3A先發1棒游擊手，張育成是印地安人3A先發4棒游擊手，1局上林子偉被三振，張育成是三壘滾地球。林子偉在3局上是一壘滾地出局，張育成在4局下打到游擊，林子偉傳一壘刺殺。

林子偉在6局上首位打擊上場擊成捕手上方飛球出局，張育成在6局下也首位打者打擊，打出左外野二壘安打，站上二壘手時，林子偉與張育成聊起天來，講得很開心。

張育成利用捕手漏球滑上三壘，先被三壘手手套觸殺，三壘審本來判出局，但球在觸殺張育成身體時，從手套撞出來，跟著張育成滑上三壘，張育成自己把球拿出來，三壘審改判安全上壘，隨後利用安打跑回來得分。

7局下張育成被三振，4打數有1支安打是本季第14支二壘安打，1次三振、1得分，中斷連2場比賽無安打，打擊率2成56。

林子偉在8局上被保送，3打數沒有安打，有1次保送、1次三振，中斷連續5場比賽有安打，打擊率也是2成56。