運動雲

>

台灣3A游擊對決　張育成二壘打跟林子偉聊天趁漏跑三壘

ETtoday運動雲

▲印地安人張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

紅襪3A野手林子偉與印地安人3A野手張育成，兩人連續2天同場游擊手大對決，張育成8日（台北時間）在6局上敲出二壘安打，上壘後還與林子偉聊天，利用捕手漏球跑三壘，三壘手觸殺時球漏掉，安全上到三壘。

林子偉與張育成7日台灣3A游擊手同場較勁，林子偉轟出首局首打席全壘打，打出單場雙響砲。張育成是沒有安打。

請繼續往下閱讀...

8日兩隊連續2天交手，林子偉是紅襪3A先發1棒游擊手，張育成是印地安人3A先發4棒游擊手，1局上林子偉被三振，張育成是三壘滾地球。林子偉在3局上是一壘滾地出局，張育成在4局下打到游擊，林子偉傳一壘刺殺。

林子偉在6局上首位打擊上場擊成捕手上方飛球出局，張育成在6局下也首位打者打擊，打出左外野二壘安打，站上二壘手時，林子偉與張育成聊起天來，講得很開心。

張育成利用捕手漏球滑上三壘，先被三壘手手套觸殺，三壘審本來判出局，但球在觸殺張育成身體時，從手套撞出來，跟著張育成滑上三壘，張育成自己把球拿出來，三壘審改判安全上壘，隨後利用安打跑回來得分。

7局下張育成被三振，4打數有1支安打是本季第14支二壘安打，1次三振、1得分，中斷連2場比賽無安打，打擊率2成56。

林子偉在8局上被保送，3打數沒有安打，有1次保送、1次三振，中斷連續5場比賽有安打，打擊率也是2成56。

關鍵字： 林子偉張育成
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

推薦閱讀

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／林益全「道歉野球」滿貫砲獲MVP　富邦10比5統一

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

中職／逆轉滿貫彈炸獅　林益全：爽度不一樣

中職／富邦相認表哥陳鴻文　王尉永克服肩傷飆速

中職／即戰力蘇俊璋簽了　洪總讚心臟大顆

中職／找回控球準星　羅力狂飆13K平新高

熱門新聞

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／林益全「道歉野球」滿貫砲獲MVP　富邦10比5統一

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3林昀儒首度受邀參賽世界盃

4張育成安打跟林子偉聊天　趁漏跑三壘

5讓火箭總管莫雷說服10年的人是誰

熱門新聞

1進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進

2兄弟裁定輸球　伯納shit連噴

3中國職棒主場　陳瑞振執江蘇首戰

4中職／富邦10比5統一　林益全MVP

5王勝偉接班　陳江和看好岳東華

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年07/30~08/04精彩投打(打者篇)

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

20190802 中華職棒－Lamigo桃猿 vs 富邦悍將

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366