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不斷更新／富邦失誤、蘇智傑重擊！　3局統一5比1富邦

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▲統一獅蘇智傑。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇智傑。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

1局上，富邦悍將進攻。陳品捷四壞球保送，王正棠二壘彈跳球跑者遭觸殺，1出局，打者攻佔一壘，胡金龍左外野二壘安，二三壘有人，林益全高飛犧牲打，2出局二壘有人，富邦1比0，高國輝平飛球投手接殺3出局，富邦悍將1比0統一7-ELEVEn獅

1局下，統一7-ELEVEn獅進攻。林靖凱外野安打，潘武雄三振、跑者盜上二壘，蘇智傑二壘安帶有一分打點，統一1比1富邦，陳鏞基、郭阜林接連三振3出局，統一7-ELEVEn獅1比1富邦悍將。

請繼續往下閱讀...

2局上，富邦悍將進攻。蔣智賢外野飛球接殺出局，林哲瑄滾地球刺殺出局，陳凱倫三振出局。

2局下，統一7-ELEVEn獅進攻。江亮緯左外野車布邊二壘安，羅國龍右外野飛球接殺，1出局，跑者攻佔三壘，林祖傑游擊滾地球野手選擇傳本壘，跑者得分、打者攻佔一壘，統一2比1富邦。郭峻偉一壘滾地球野手接球失誤，一二壘有人，林靖凱三振出局，潘武雄內野安打攻佔滿壘，蘇智傑深遠二壘安帶有3分打點，統一5比1富邦，陳鏞基三振出局3出局，統一7-ELEVEn獅5比1富邦。

3局上，富邦悍將進攻。方克偉外野飛球接殺出局，陳品捷中外野高飛球造成野手失誤，攻佔二壘，王正棠滾地球出局，跑者進佔三壘，胡金龍內滾出局3出局。

3局下，統一7-ELEVEn獅進攻。郭阜林三振出局，江亮緯三振出局，羅國龍三振出局。
 

先發打序

富邦悍將

陳品捷 , RF
王正棠 , 2B
胡金龍 , DH
林益全 , 1B
高國輝 , LF
蔣智賢 , 3B
林哲瑄 , CF
陳凱倫 , SS
方克偉 , C

統一7-ELEVEn獅

林靖凱 , 2B
潘武雄 , DH
蘇智傑 , LF
陳鏞基 , 1B
郭阜林 , 3B
江亮緯 , RF
羅國龍 , CF
林祖傑 , SS
郭峻偉 , C

中華職棒本季首度來到花蓮球場，統一7-ELEVEn獅隊7日下午6點35分交手富邦悍將，雙方皆由洋投掛帥先發，富邦羅力（Mike Loree）對上統一亞力克（Alec Asher），富邦近期客場3連敗，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

羅力本季17場先發，戰績8勝6敗，112.2局被擊出102支安打，包括12支全壘打，103次三振，20次四壞球，防禦率2.96，WHIP值1.08，今年遭遇統一4場，取得1勝2敗，對戰防禦率1.29，對戰被打擊率0.152，曾被郭阜林敲過全壘打。

亞力克本季7場出賽，有1場先發，戰績2敗2次救援成功，11局被敲11安，9三振，1次觸身球，防禦率2.45，WHIP值1.00，本季碰過富邦2場，吞1敗，對戰防禦率4.50，對戰被打擊率0.444。

關鍵字： 中職統一富邦
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