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查普曼暖心舉動　本季綽號週紀念已逝大學隊友

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▲▼運動家查普曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動家查普曼。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

運動家強打查普曼（Matt Chapman）有著「Chappy」的綽號，他也在去年一年一度的球員週上穿上印有綽號的球員，不過今年他將換穿印有「Hurtado」的球衣，這是他為了紀念他已逝的大學隊友。

根據《NBCsports》報導，查普曼是為了他在大學的好友兼隊友赫塔多（Nick Hurtado），後者年僅21歲就在2013年因為骨癌離世。

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查普曼談起赫塔多：「我知道他就像我大多數朋友一樣，夢想是在大聯盟打球，只不過他從沒有得到過這個機會。」查普曼接著說：「因此我想到我可以把他的姓氏放在我的球衣上，某種程度上也算是完成了他的這個夢想，這肯定會非常有意義。」

赫塔多與查普曼在加州州立大學佛勒頓分校同窗，這學校出產多名大聯盟球員，除了查普曼外，日裔捕手鈴木清、運動家巨砲戴維斯（Khris Davis）、道奇大鬍子透納（Justin Turner）等，光現役就有13名球員來自佛勒頓分校。

▲▼運動家查普曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲查普曼今年首度入選明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

赫塔多是名左投，繳出4勝2敗，防禦率1.98。查普曼回憶起赫塔多，「你從來不會聽到關於他不好的事，他總是待人相當好，是個好人，非常可靠並且願意幫助別人，他也總是有不同的方式可以激勵球隊，我想從那個球隊出來的每個人，都因為他而變得更好的人。」

今年的大聯盟「球員週末」將在8月24日到26日，球員穿上自己選的綽號球衣上場，屆時運動家將在主場迎戰巨人。

關鍵字： 大聯盟運動家查普曼Matt Chapman
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