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洋基開幕戰先發全進IL？　唯一淨土托雷斯3天內2度傷退

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▲▼托雷斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲托雷斯3天2度傷退。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

洋基今（7）日擊敗金鶯拿下7連勝，持續獨走美聯東區，不過纏繞整季的傷兵問題持續發酵，明星二壘手托雷斯（Gleyber Torres）是洋基今年開幕戰先發中，唯一沒有進到傷兵名單的。不過他在3天內第2度因傷退場。目前他將提前結束客場之旅，回到紐約接受進一步的檢查治療。

根據《ESPN》報導，托雷斯在今天與金鶯的比賽，3局上本場第二次上場打擊吞下三振後，下個半局就被換下場休息；他在5日交手紅襪的比賽，也曾在8局因傷退場。洋基總教練布恩布恩（Aaron Boone）表示，「托雷斯認為今天不舒服的感覺跟前天的很類似，因此我們希望能夠追根究底找到問題，希望明天可以有更多的消息。」

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根據報導，目前托雷斯疼痛的部位，應該是在腹部核心周圍。洋基對於托雷斯傷勢比較保守，決定讓他先回到紐約進行深入檢查，不過也有很大的機會將他擺進每日觀察名單。

▲▼托雷斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲托雷斯是洋基主戰二壘手。（圖／達志影像／美聯社）

托雷斯在昨天也有先發上場出戰金鶯，並且打滿全場，不過是擔任指定打擊。對此，布恩解釋到：「因為他在前一晚身體不適，所以我們安排讓他打指定打擊，減輕他一點負荷。今天賽前早上我看到他的時候，他並沒有表現出不適，也很想要上場打球，所以才會讓他在今天鎮守二壘。」

洋基目前以74勝39敗與道奇並列聯盟龍頭，在美聯東區更是領先第二的光芒有9場勝差，不過本季洋基始終遭傷兵問題纏繞。根據統計，洋基本季已經有25名球員進過傷兵名單，托雷斯則是洋基本季在開季先發名單中唯一沒進過傷兵名單的球員。

關鍵字： 大聯盟洋基托雷斯Gleyber Torres
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