中職／彭政閔引退賽紀念票寄送　中信兄弟公告：確認寄送地址

▲彭政閔致敬儀式。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟彭政閔9月29日球員生涯引退賽，以及前1天9月28日的門票都已售完，中信兄弟在今天（7日）發出彭政閔引退賽紀念票券重要公告，呼籲有買到票的球迷確認地址，紀念票券之後會陸續寄送。

彭政閔在開季前宣告打完今年球季後球員生涯引退，9月29日是球員生涯表定例行賽最後一戰，被視為引退賽，當天與9月28日的門票都已預售一空。

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中信兄弟在今天發出重要公告，請有買到9月28日、29日票券的球迷朋友注意，由於之後會陸續寄送紀念票券，麻煩確認一下地址。

彭政閔9月28日及29日引退賽門票是採採紀念票券形式寄送，跟一般例行賽票券不同，預計9月2日起會寄送出去。

球團請有購買票券的球迷，記得到中信兄弟售票網中的會員服務裡的「訂單查詢」，確認郵寄地址是否正確。

如果郵寄地址有錯誤，請在8月16日晚上11點59分在中信兄弟售票網「聯絡我們」中，發信告知訂單編號、手機號及正確的郵寄地址，但請注意，收件人無法修改。

若要因個人因素要辦理退票，在票券尚未列印寄送前，可以到中信兄弟售票網「會員服務」中點選線上退票。

如果票券已列印寄出而要退票，請在比賽日3天前，檢附「完整票券正本、姓名、手機、地址、會員帳號、訂單編號」，掛號郵寄至「22181新北市汐止區新台五路一段88號6F，宏碁－雲票務事業部 收」，掛號郵戳日期為憑，請勿以平信方式寄出，逾期或以掛號以外方式寄送恕不受理。

比賽前2天內購買之預售票，恕不退換。退票需收取票價10%手續費，郵寄手續費60元及超商取票手續費恕不退回，系統將會於20個工作日內將票款扣除10%手續費後之金額，退到您網路購票付款之信用卡帳戶。