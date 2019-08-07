「只准我開轟不准別人球飛過牆」　洋基塔區曼沒收全壘打

▲塔區曼上演沒收全壘打美技。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者黃詩崴／綜合報導

洋基7日作客金鶯，洋基持續在巴爾的摩開火，單場轟出6發全壘打，終場以9比4擊敗金鶯拿下7連勝。洋基外野手塔區曼（Mike Tauchman）除了加入開轟行列外，還在防守端上演沒收全壘打的美技守備。

洋基本季在巴爾的摩已經創下單季單一客場最多轟的紀錄，今天依舊火力全開，先發打線裡有6人轟出全壘打，其中擔任先發第9棒守左外野的塔區曼前一天才繳出生涯首度雙響，今天也是全隊第一個把球送出牆外的球員。

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塔區曼先是在3上轟出陽春砲後，接下來洋基單局再轟2發全壘打，4下金鶯捕手薩法里諾（Pedro Severino）敲出左外野深遠飛球，看起來就要飛過牆，不過此時左外野手塔區曼一路緊盯著球，最後靠著全壘打牆跳了起來，整個手臂都超過牆面，硬生生將薩法里諾的全壘打收進手套裡。

上演這個超美技守備後塔區曼興奮地大叫，遭到拯救的投手塔普利（ Stephen Tarpley）張著嘴一臉驚訝地看著塔區曼，而苦主薩法里諾則是笑了出來並且脫帽向塔區曼致敬。

▲塔區曼今天在攻守兩端都做出貢獻。（圖／達志影像／美聯社）



根據大聯盟官網報導，塔區曼賽後談到這次的美技，「當時我知道球會飛過牆，所以我想用最快的速度跑到牆邊，並且全力跳起來嘗試看看能不能追到這球。」

2天內敲出3發全壘打的塔區曼，被問到比較喜歡開轟還是沒收人家全壘打時，他沒正面回應，「打全壘打蠻爽的，不過像今天這樣沒收人家的全壘打應該是我第一次辦到。」

▲塔區曼2天敲3轟，本季全壘打也突破雙位數。（圖／達志影像／美聯社）



今年28歲的塔區曼，季初才被交易來到洋基，儘管3度在大聯盟、3A遊走，不過在洋基傷兵滿營的情況下也獲得上場機會，本季出賽60場繳出打擊三圍.299/.371/.563，外加10轟、36分打點。