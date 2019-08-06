中職／復健艱辛差點逼哭萬昭清　林敬民：還好他沒放棄

▲萬昭清 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿年輕投手萬昭清2017年加盟，為球隊亟欲栽培的潛力新秀，2018年整季僅在二軍出賽1場，本季以健康姿態自二軍出發，逐漸往好的方向前進，熬過艱難的復健期，萬昭清一度承受不了壓力、逼哭自己，陪他走過這一切的二軍投手教練林敬民說：「還好他沒放棄自己。」

萬昭清三級棒球時期就是國家隊常客，前年高中畢業後投入季中選秀，並在第4輪被桃猿選中，不過進來職棒後因右肩不適影響出賽，2018年整季僅在二軍出賽過一場。

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因傷停擺一個球季，萬昭清透露，當時差點撐不下去，「有一陣子投球是完全走鐘，丟出去的球亂飛，我真的快哭了，心理壓力很大......」看在眼裡的林敬民要他好好振作，必須想辦法克服，「身體是自己的，自己要救自己，無法靠別人拯救。」

聽取教練的話，萬昭清慢慢想通，回歸到最基本，把所有心思放在練習上，告訴自己重新開始，「第一次碰到這麼久的傷勢，心裡很難過得去，後來就拋開負面想法，不想要再去多想。」

萬昭清的右肩不適主要是肩膀夾擠造成肌肉輕微發炎，防護員評估不需動刀，要花時間增強肌力，萬昭清說：「這種傷勢是因為肌力不足而造成，今年春訓的重點還是在加強身體素質、關節活動度。」

開季自二軍出發，萬昭清6月投入實戰，逐漸拉長投球局數，7月15日對統一獅二軍投5局送出6K僅失2分奪勝，1日在二軍交流賽對台北興富發則投到7局僅失1分，取得2連勝；今天則再度對戰統一獅，先發5局飆出8次三振，僅失1分但承擔敗投。

談到近幾場的表現，萬昭清說：「自己很久沒丟先發，所以一開始上場，是先設定在3局，3局過後越投越順，能投滿5局甚至7局，自己也滿開心的，算是對自己有信心一點，希望可以照著現在的進度，維持好的狀況。」

對於萬昭清的成長，林敬民說：「以他的年齡來看，差不多是大二，先前交流賽投出好表現，算是符合預期；他在技術方面有很大的成長，他是屬於技巧派的投手，球感敏銳度很高，當然還有很多需要修正的地方，包括投球的穩定度，想要上一軍，還有一段路要走。」

看著同年紀的選手相繼站上一軍，萬昭清表示，不會因此想太多，「現階段還是要想辦法加強自己，畢竟我的控球穩定度以及對比賽的掌握，都還有進步空間。」