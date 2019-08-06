不斷更新／恰恰生日首打席敲安　3局結束桃猿1：1兄弟

▲彭政閔2下敲出兄弟本場第一支安打。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿6日客場挑戰中信兄弟，桃猿派冠猛主投；兄弟則由萊福力登板應戰。今天是「恰恰」41歲的生日，有大批球迷到場為欣賞他最後一次過生日的比賽。1上桃猿靠著守備失誤先馳得點。2下彭政閔敲出兄弟本場第1支安打。3下兄弟無人出局進佔滿壘，不過最終只得到1分。3局結束桃猿1：1兄弟。

1局上，桃猿進攻，陳晨威三壘反彈造成野手失誤上二壘，林立選到四壞保送，藍寅倫二壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，林泓育二壘反彈球遭刺殺帶有1分打點、一壘跑者上二壘，朱育賢遭到三振。

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1局下，兄弟進攻，吳東融右外野飛球遭接殺，王威晨二壘反彈球遭刺殺，陳子豪二壘滾地遭刺殺。

2局上，桃猿進攻，陳俊秀遭到三振，郭嚴文二壘反彈球遭刺殺，廖健富打穿游擊防線一壘安打，余德龍遭到三振。

2局下，兄弟進攻，林智勝遭到三振，詹子賢一壘平飛球遭接殺，彭政閔打穿中間防線一壘安打，岳東華一壘平飛球遭接殺。

3局上，桃猿進攻，陳晨威突襲短打遭王威晨美技刺殺，林立遭到三振，藍寅倫二壘滾地遭刺殺。

3局下，兄弟進攻，黃鈞聲左外野一壘安打，王勝偉成功犧牲觸擊野選上壘、一壘跑者上到二壘，吳東融內野安打形成滿壘，王威晨左外野高飛犧牲打帶有1分打點，陳子豪游擊反彈球遭策動雙殺。

冠猛開季一度被調往中繼，近期重返先發，前一場出賽對戰統一獅，不過僅先發3.1局失2分因傷退場，賽後表示並無大礙，今天正常先發。

冠猛本季對中信兄弟2次都是後援，首戰投2.1局無失分，僅被周思齊敲出1支安打，拿救援成功，第2次對決則是1局製造3上3下無失分，今天是首度先發對戰兄弟。

萊福力下半季維持投一休四，前兩戰失分偏高，不過近3場皆繳出優質先發，本季先發18場，包括10場優質先發，戰績5勝9敗，防禦率3.13，對戰桃猿則勝投尚未開張，苦吞5敗，防禦率高達5.00。

面對桃猿打線，萊福力27局投球中被擊出35支安打，包含3發全壘打，分別被朱育賢、林立、林泓育所擊出，另有12次保送，對戰被打擊率0.313，對右打者被打擊率0.286，但對左打者被打擊率0.325。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒指定打擊林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒一壘手陳俊秀、七棒二壘手郭嚴文、八棒捕手廖健富、九棒游擊手余德龍。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒中外野手詹子賢、六棒指定打擊彭政閔、七棒左外野手岳東華、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。