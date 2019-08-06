運動雲

>

不斷更新／恰恰生日首打席敲安　3局結束桃猿1：1兄弟

ETtoday運動雲

▲▼中信兄弟,彭政閔達成生涯2000支安打。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔2下敲出兄弟本場第一支安打。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿6日客場挑戰中信兄弟，桃猿派冠猛主投；兄弟則由萊福力登板應戰。今天是「恰恰」41歲的生日，有大批球迷到場為欣賞他最後一次過生日的比賽。1上桃猿靠著守備失誤先馳得點。2下彭政閔敲出兄弟本場第1支安打。3下兄弟無人出局進佔滿壘，不過最終只得到1分。3局結束桃猿1：1兄弟。

1局上，桃猿進攻，陳晨威三壘反彈造成野手失誤上二壘，林立選到四壞保送，藍寅倫二壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，林泓育二壘反彈球遭刺殺帶有1分打點、一壘跑者上二壘，朱育賢遭到三振。

請繼續往下閱讀...

1局下，兄弟進攻，吳東融右外野飛球遭接殺，王威晨二壘反彈球遭刺殺，陳子豪二壘滾地遭刺殺。

2局上，桃猿進攻，陳俊秀遭到三振，郭嚴文二壘反彈球遭刺殺，廖健富打穿游擊防線一壘安打，余德龍遭到三振。

2局下，兄弟進攻，林智勝遭到三振，詹子賢一壘平飛球遭接殺，彭政閔打穿中間防線一壘安打，岳東華一壘平飛球遭接殺。

3局上，桃猿進攻，陳晨威突襲短打遭王威晨美技刺殺，林立遭到三振，藍寅倫二壘滾地遭刺殺。

3局下，兄弟進攻，黃鈞聲左外野一壘安打，王勝偉成功犧牲觸擊野選上壘、一壘跑者上到二壘，吳東融內野安打形成滿壘，王威晨左外野高飛犧牲打帶有1分打點，陳子豪游擊反彈球遭策動雙殺。

冠猛開季一度被調往中繼，近期重返先發，前一場出賽對戰統一獅，不過僅先發3.1局失2分因傷退場，賽後表示並無大礙，今天正常先發。

冠猛本季對中信兄弟2次都是後援，首戰投2.1局無失分，僅被周思齊敲出1支安打，拿救援成功，第2次對決則是1局製造3上3下無失分，今天是首度先發對戰兄弟。

萊福力下半季維持投一休四，前兩戰失分偏高，不過近3場皆繳出優質先發，本季先發18場，包括10場優質先發，戰績5勝9敗，防禦率3.13，對戰桃猿則勝投尚未開張，苦吞5敗，防禦率高達5.00。

面對桃猿打線，萊福力27局投球中被擊出35支安打，包含3發全壘打，分別被朱育賢、林立、林泓育所擊出，另有12次保送，對戰被打擊率0.313，對右打者被打擊率0.286，但對左打者被打擊率0.325。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒指定打擊林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒一壘手陳俊秀、七棒二壘手郭嚴文、八棒捕手廖健富、九棒游擊手余德龍。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒中外野手詹子賢、六棒指定打擊彭政閔、七棒左外野手岳東華、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟Lamigo桃猿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

世界冠軍！李晨薰8K、羅浩晨雙響　小馬青棒中華隊二連霸

中職／在統一獅被排擠？　Yuri：現在真的沒有

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

3天內第2座世界少棒冠軍　小馬少棒中華隊二連霸

林書豪能讓快艇陣容更完整？　美媒稱雙方合作將是雙贏

世羽賽／戴資穎列第2種子拼首冠首輪輪空　周天成先碰丹麥

中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

林書豪不該被NBA淘汰！　美分析師拍片為他平反

熱門新聞

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

世界冠軍！李晨薰8K、羅浩晨雙響　小馬青棒中華隊二連霸

中職／在統一獅被排擠？　Yuri：現在真的沒有

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

3天內第2座世界少棒冠軍　小馬少棒中華隊二連霸

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3恰恰生日首打席敲安　3局猿1：1象

4洪總歸隊首戰　觀察冠猛先發能力

5麟洋配享受主場歡呼起雞皮疙瘩

熱門新聞

1中國職棒8月開打辦選秀　7位台將轉戰

2林益全33歲破紀錄　林仲秋：太慢

3世界冠軍！小馬青棒二連霸

4在統一被排擠？　Yuri：現在真的沒有

5兄弟二軍戰績獨走　林威助談關鍵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

女兒國主題日活動，由LamiGirls精彩熱舞表演揭開序幕 | 06_22 富邦 vs Lamigo 賽前

統一10比4屠象止4連敗　羅里奇生日優質先發獲MVP

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366