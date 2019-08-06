桃猿新秀楊瑞承感謝台壽保栽培　三壘交接給弟弟楊家勝

▲桃猿新秀楊瑞承（左二）感謝台壽保栽培，與基金會廖豊民董事長（左一）以及廖椿宏執行長（右一）合影。（圖／台壽保提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台壽保內野手楊瑞承於今年度在中華職棒年度新人選秀會中被Lamigo桃猿隊以第七輪挑中，在前往球隊報到之前，特別在今天來到台中市棒球教育基金會辦公室感謝基金會廖豊民董事長以及廖椿宏執行長。

楊瑞承從台灣體大畢業後，曾經效力台中運動家，球隊解散後，他去年七月轉戰台壽保，一加入之後就扛起內野先發三壘手的重責大任，在去年度總共參加過東岸聯盟、海峽盃、協會盃以及爆米花聯盟等賽事，去年成績共出賽38場，在130個打數中擊出47支安打，其中含有14支二壘安打以及4支三壘安打，打擊率高達0.361；長打率來到0.53，是球隊中表現最好的野手。

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去年的代表作是在採取單敗淘汰賽制的協會盃的比賽中，臺中台壽保拿下第三名的成績，楊瑞承就是其中的大功臣，在協會盃的5場比賽中，21個打數中擊出10支安打，內含4支二壘安打以及2支三壘安打，打擊率高達0.47；長打率高達0.85。

而今年4月份登場的春季聯賽，楊瑞承的火力不減，在聯賽共8場的出賽中，26個打數擊出12支安打，打擊率高達0.46；長打率有0.61，也因為春季聯賽的優異表現，促使楊瑞承更加堅定的參與今年度的選秀，也順利於第七輪被Lamigo桃猿隊選上，讓這位於2012年就在台灣青棒菁英大賽拿下打擊獎(0.474)的強打少年終於圓夢，靠著優異的打擊表現，獲得桃猿隊青睞，成功加入職棒。

今天楊瑞承特別帶著弟弟楊家勝一起來拜會基金會廖豊民董事長以及廖椿宏執行長，感謝他們一年來的照顧，並表示接下來他的守備位置就交給他的弟弟鎮守，楊瑞承也將於近日正式到嘉義向桃猿二軍報到，他也表示，希望可以在最短時間內適應職棒環境，並且努力爭取上一軍的機會，如果今年無法順利上到一軍，他也希望可以爭取參加年底舉辦的冬季聯盟賽事，給自己有更多磨練的機會。

▲桃猿新秀楊瑞承。（圖／台壽保提供）