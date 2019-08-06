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洋基專在巴爾的摩開砲　刷新客隊單一球場最多轟紀錄

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▲托瑞斯（Gleyber Torres）。（圖／達志影像／美聯社）

▲托瑞斯本季一個人在金鶯主場轟出7發全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

紐約洋基6日客場出征巴爾的摩金鶯，洋基靠著塔區曼（Mike Tauchman）單場雙響砲在內轟出5支全壘打，終場以9比6擊敗金鶯，收下在巴爾的摩的跨季13連勝。洋基加上這5發全壘打，本季在金鶯主場金鶯公園（Oriole Park at Camden Yards）轟出32發全壘打，打破大聯盟單季單一客場出現最多全壘打的紀錄。 

▲▼塔區曼。（圖／達志影像／美聯社）

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▲洋基塔區曼生涯首度單場雙響砲也出現在金鶯主場。（圖／達志影像／美聯社）

洋基剛結束完主場4連戰橫掃紅襪的賽程後，啟程作客本季打得最順手的巴爾的摩。洋基今天除了塔區曼貢獻生涯首度的單場雙響外，羅邁（Austin Romine）、福特（Mike Ford）、賈德納（Brett Gardner）各繳出一發全壘打。

根據《ESPN》報導，洋基本季在金鶯公園敲出32發全壘打，打破了單一賽季客隊在單一球場最多全壘打的紀錄，這紀錄原先是1957年密爾瓦基勇士（亞特蘭大勇士前身）在前紅人主場轟出29支全壘打。洋基本季僅僅在金鶯客場出賽8場就寫下新猷，他們接下來還有2場繼續刷新這項難得的紀錄。

▲▼金鶯。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯本季被洋基轟得灰頭土臉。（圖／達志影像／美聯社）

金鶯先發投手伊諾亞（Gabriel Ynoa）受訪提到，「當面對到洋基打線時，你知道如果你投出失投球，就會有不好的事情發生。」。洋基今年在金鶯主場靠著強大的砲火，累積8勝0敗，算上2018賽季尾聲，更是跨季13連勝。

洋基今年陣中最佳的「打鳥專家」托瑞斯（Gleyber Torres），在金鶯主場4度雙響，他擔任此役洋基先發4棒指定打擊，但他在上一場交手紅襪的比賽中因傷提前退場，在經過治療後不到24小時，先發上陣，讓他本戰只繳出5支0，另外還吞下2次三振。

關鍵字： 大聯盟洋基金鶯金鶯公園
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