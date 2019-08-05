中職／林立打擊率維持4成　母校小學弟問怎樣才會有

▲Lamigo桃猿林立體驗全新中壢運動中心打擊場設施。（圖／桃猿提供）

記者歐建智／綜合報導

中壢國民運動中心七樓大魯閣棒壘球打擊場於8月5日正式開始營運，Lamigo桃猿林立出席記者會，與母校桃園大勇國小、新明國中的學弟一起體驗，小球員們率真地直問如何能像林立學長一様有4成打擊率。

林立表示，棒壘球打擊場也是他相當熟悉的地方，小時候父親常帶他到打撃場，也開啟了他打棒球的這條路，他覺得大魯閣打擊場的環境，對於台灣棒球運動推廣相當有意義。

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▲Lamigo桃猿林立體驗全新中壢運動中心打擊場設施。（圖／桃猿提供）

負責營運的救國團運動產業處魏繼中表示，打擊場開幕後展開試營運，中壢國民運動中心大魯閣棒壘球打擊場推出超值優惠，8月全時段10元享打20球，以及8月5日到18日試營運期間，開放棒球球道、壘球球道、投球球道各一讓民眾免費體驗，歡迎桃園市民一起來體驗棒球的魅力。

大魯閣總經理謝國棟表示，大魯閣投入打擊場已經有十五年，中壢國民運動中心是大魯閣與國民運動中心合作的第二間棒壘球打擊場，很感謝桃園市府提供這麼棒的運動中心來設置棒壘打擊場。

▲Lamigo桃猿林立體驗全新中壢運動中心打擊場設施。（圖／桃猿提供）