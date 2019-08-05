中職／LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

▲LamiGirls《Dancing Holiday》發片記者會。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

人氣女團LamiGirls推出第4張全新EP《Dancing Holiday》，今天(5日舉辦盛大記者發表會，6日在各大數位音樂平台全面上架，17日賽後首度公演新歌。

今天的記者會全體20位團員由隊長巫苡萱領軍，包括副隊長曲羿，其他團員羚小鹿、琳妲丶倪暄、陸筱晴、沐妍、慕霏、慧慧、籃籃、孟潔、凱莉絲、巧柔、Abu`u、張庭、亞璇丶Yuri、若潼、菲菲、卉妮現場演出新歌 《 Dancing Holiday》。

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新曲《 Dancing Holiday》這首歌首度嚐試復古又摩登的City Pop舞曲風格，融合80年代最盛行的 Folk、Rock、Disco、Jazz、Surf Music 等元素，概念生成到推出全新EP籌備超過十個月。

▲LamiGirls《Dancing Holiday》發片記者會。（圖／記者季相儒攝）

首次現場演唱與粉絲見面，隊長苡萱開心表示：「新歌節奏很快，要唱得有活力又要動感，其實沒想像中好唱。只能一直練習，然後唱得時候要想很多開心的事情，把自己情緒弄得很嗨，唱出來感覺就對了。」

新作品中20位成員都量身打造不同造型，並會推出聯名TSHIRT，把團員打造成時尚女團偶像，不再是一般啦啦隊。

LamiGirls在2016年正式出道發片成為發片偶像女團，至今邁向三週年，每次推出新作品總是話題不斷，能歌善舞的LamiGirls至今已發過四張EP及三本寫真書，是台灣體育結合藝能界的最佳女子團體，也是唯一一個成員超過20位的女子團體。

▲LamiGirls《Dancing Holiday》發片記者會。（圖／記者季相儒攝）