小馬青棒／李承禎好投率隊闖冠軍戰　回台再與猿談約

▲平鎮李承禎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

小馬聯盟帕馬級青棒世界賽，中華隊台灣時間5日對戰地主德州拉雷多隊，Lamigo桃猿第2輪新秀投手李承禎先發5局僅失1分好投，終場中華隊8比1勝出，晉級冠軍戰。李承禎目前尚未與桃猿談妥合約，預計返台後，才會有新進展。

小馬聯盟青棒賽由桃園平鎮高中棒球隊取得中華代表權，先前擊敗日、韓取得亞太區代表權，2日赴美出征世界賽，前2戰分別以4比1、4比0取勝，今天第2次與拉雷多隊交手。

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李承禎此役在前3局僅被敲出1支安打，無失分，不過4局接連挨3安，失掉唯一1分，總計5局挨4安，送出3次三振、1次保送，失掉1分，拿下勝投。莊竣凱後援1局送出2K無失分。

打線方面，中華隊2局由味全龍選秀狀元劉基鴻敲安開啟攻勢，再靠對方失誤跑回1分，顏國晉適時安打，貢獻2分打點，再靠陳致均安打，跑回第4分。

中華隊5局延續攻勢，顏國晉敲出三壘打，陳致均保送上壘，林子豪適時二壘打，攻下1分，黃兆維隨後也擊出三壘打，助隊單局再添3分，以7比1領先。7局上，中華隊攻下第8分，順利以8比1奪勝，搶下冠軍戰門票，將於台灣時間6日上午8時與美東（俄亥俄州）、波多黎各的勝隊交手，尋求2連霸。

中職目前除了味全龍、富邦悍將，其餘球隊皆尚未與第2輪選手談妥合約，李承禎為桃猿第2指名投手，先前傳出經紀公司為抬價，透露有國外球團接觸，但經紀公司強烈否認，桃猿球團先前受訪也表示，兩方仍持續在談約。

李承禎預計返台後，與球團進一步談約，在此之前，會專注在小馬世界賽當中，其簽約金有望超過350萬。