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張老師專欄／巨人、軟銀危險　王柏融、陽岱鋼可望返一軍

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第三戰,王柏融與近藤健介,有原航平入選單場MVP,繞場與球迷擊掌感謝球迷。（圖／記者季相儒攝）

王柏融。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

上週兩個聯盟戰況撲朔迷離，上位球隊演出走樣戰績逼緊，尤以央聯巨人隊僅領先第二名橫浜隊半場勝差而已；洋聯軟銀隊倖靠火腿隊也欲振乏力，維持2點5場勝差，旅日兩名驍將陽岱鋼、王柏融可望復歸拯救巨人、火腿隊戰績。

球季愈屆尾聲兩個聯盟戰況愈是緊湊，扣人心弦，其中央聯有極速變化現象，其實，它是來自前一週即是如此，直到上週結束才展現下位球隊勝差接近現象。上週巨人隊僅1勝5負劣績〔對廣島1勝2負，對橫浜3戰盡墨，最為致命〕。巨人隊前一週還以4點5場勝差領先橫浜，如今只剩下半場勝而已。不過，本週巨人隊將與上週都演出平平的中日、養樂多兩隊各3連戰，如果這6場比賽無法翻身，榜首席位，必定被拉下來，期許復歸的陽岱鋼早日能夠助一臂之力，穩定巨人隊榜首席位，除非監督原辰德再次冒然與之前一樣輕忽陽岱鋼。

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目前巨人、橫浜及廣島等3隊係最具季後賽資格的勁旅，至於第四名阪神隊與廣島隊仍有4點5場勝，而第五名中日隊與廣島隊更有7場之多勝差距離，想要躋身前三名內的確甚難。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼賽前練習。（圖／記者季相儒攝）

陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

在洋聯方面，榜首軟銀隊上週3勝3負〔對西武1勝2負，對火腿2勝1負〕，而第二名火腿隊上週更是欲振乏力的2勝4負〔對樂天及軟銀各1勝2負〕， 於是上週結束軟銀隊與火腿隊反而有2點5場勝差〔前一週為1點5場勝差〕。目前洋聯整個趨向，榜首軟銀領先火腿隊2點5場勝差；而第二名火腿隊領先第三名樂天隊也是2點5勝差；此外，第四名西武隊與樂天則是〔零〕勝差，因此，上週結束包括羅德隊在內等五隊都是洋聯正在力爭季後賽的前三個名額席位。

本週軟銀先戰羅德再對火腿隊，其中週末的軟銀對火腿的三連戰最令人矚目，尤其是王柏融本週肯定復歸效力，勢必助一臂之力。按，王柏融上週在二軍出賽，與陽岱鋼相似，不僅安打累累也有全壘打的演出，狀況不錯。

樂天及西武兩隊目前爭執第三名席位最為激烈，本週一開始兩隊即有三連戰的對壘，過去兩隊交鋒11場，樂天隊是以7勝4負略勝一籌，此番三連戰攸關第三名席，更引人注目。

羅德隊旅日陳冠宇一直都在一軍隨時待命應戰，上週也出戰歐力士隊兩場，共投三局，只被擊1支安打，無失分，功成身退，目前累積防禦率2點23，現階段在一軍效力的只有陳冠宇獨自一人而已，對於台灣球迷而言，乃是今年球季日本職棒最冷清的時刻，咸認正在一軍療傷中的王柏融、陽岱鋼二人，本週應可復健歸隊效勞亮相。

今日原移動日全天休兵，惟仍進行樂天對羅德的補賽，6日起例行賽各隊首輪3連戰賽程為：央聯─　巨人對中日〔名古屋巨蛋〕；橫浜對廣島〔廣島〕；養樂多對阪神〔神宮球場〕；洋聯─軟銀對羅德〔千葉球場〕；火腿對歐力士　〔札幌巨蛋〕；西武對樂天〔西武巨蛋〕。

▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,平石洋介。（圖／記者李毓康攝）

樂天金鷹。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 張老師專欄日本職棒日職
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