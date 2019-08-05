老虎押錯寶？不願交易新人王　錯過巴伊茲、布萊格曼

▲佛默（Michael Fulmer）開刀2019年報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

佛默（Michael Fulmer）在2016年風光拿下美聯新人王後2年每況愈下，沒辦法成為老虎球迷期待的「新虎王」，目前看來老虎似乎賭錯了，根據底特律媒體報導，2017年太空人可是捧著全明星外野手布萊格曼（Alex Bregman）來提交易，小熊也提出了內野守備魔術師巴伊茲（Javier Baez），但都被老虎回絕。

根據《Detroit Free Press》記者法尼切（Anthony Fenech）報導，老虎在2017年拒絕了兩筆有關新人王佛默的交易提案，其中一筆是來自太空人的布萊格曼換佛默、投手威爾森（Justin Wilson），另一筆則是包含巴伊茲，這位未來2018年國聯MVP票選2明星二遊的3人包裹。

請繼續往下閱讀...

佛默2016年以3.06防禦率繳出11勝7敗，奪得美聯新人王，隔年再以3.83防禦率10勝12敗的成績，生涯首度入選全明星，這時候的他交易價值來到最高點，讓各隊願意提出潛力球員交易。不過以結果論看來，佛默2018年4.69防禦率3勝12敗，今年因為Tommy John手術整季報銷，而布萊格曼、巴伊茲不僅都是現在炙手可熱的明星球員，還都是球隊奪冠功臣。

老虎前年將韋蘭德（Justin Verlander）交易至太空人後，正式開始重建，2018年繳出64勝98敗的慘淡成績，今年731交易大限持續當賣家，送走牛棚大將格林（Shane Greene）、外野重砲卡斯特拉諾（Nicholas Castellanos）。

▲巴伊茲（Javier Baez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）