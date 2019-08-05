洋基爆賽揚普萊斯7分　2009年來首次4戰橫掃紅襪賞8連敗

▲「法官」喬志（Aaron Judge）首局陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

「法官」喬志（Aaron Judge）首局的陽春砲，似乎就已經對紅襪判定「有罪」，洋基3局連續3支長打打爆賽揚左投普萊斯（David Price）灌進6分，取得大幅度領先，終場7比4完成系列戰橫掃，賞給世仇8連敗。

在只有托瑞斯（Gleyber Torres）、喬志、葛雷格里斯（Didi Gregorious）3位原訂開季先發人選在先發打序之中，洋基仍狠狠的痛宰世仇紅襪，拿下對戰5連勝、2009年以來首次的4連戰以上的對戰橫掃，近30個賽季第3次。洋基以72勝39敗與美聯聯東區第2的光芒拉開到8場勝差，歷經2015年7月以來首次8連敗的衛冕軍紅襪，則是59勝55敗落後光芒6.5場勝差，而這也是美聯外卡二的差距。

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第3局普萊斯在1出局保送首局開轟的喬志，2出局後遭厄薛拉（Gio Urshela）狙擊2分砲，賈德納（Brett Gardner）、梅賓（Cameron Maybin）串連二壘安攻下第4分，27歲落選秀佛德（Mike Ford）、東岡凱爾（Kyle Higashioka）、塔區曼（Mike Tauchman）延續攻勢，在這波6連安猛攻，洋基掃進6分，把普萊斯打退場的同時也拉開到7比0領先。

Aaron Judge shows off his opposite field power pic.twitter.com/2wCEW6QBBD — ESPN (@espn) August 5, 2019

紅襪終於在第5局突破哈普（JA Happ）的封鎖，瓦茲奎茲（Christian Vazquez）、查維斯（Michael Chavis）背靠背開轟追回2分，6局班尼坦迪（Andrew Benintendi）在哈普暴投後敲出適時一擊追到4比7，但後續火力無法串聯，終場紅襪就以4比7延續8連敗。

▲普萊斯（David Price）2.2局爆7分。（圖／達志影像／美聯社）