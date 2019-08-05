中職／「被打沒關係」林岳平給功課　古林睿煬逐步完成





▲古林睿煬。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／斗六報導

統一獅2018年選秀榜眼古林睿煬3日二軍交流賽先發5局僅失1分，取得2連勝，近況漸入佳境，他透露，每一次的先發，都必須完成投手教練林岳平給予的功課，「開季主要是以直球為主，最近開始多些變化球的運用，修正控球。」

古林睿煬高中時期為平鎮王牌投手，進入職棒後從二軍出發，因肩傷影響調整，5月份才投入實戰，第一場先發按照教練團設定的投球數，僅投1.2局失2分吞敗，6月4日對戰富邦悍將二軍時，球數已拉到80球，不過投4.1局失5分吞敗。

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一開始剛投入實戰，林岳平要古林睿煬以調整為主，先別想著勝負，「先看看與打者直接對決的感覺，找到比賽的感覺。」古林睿煬說：「畢竟受傷回來後，對於變化球的運用不是太理想，教練希望我先以直球為主，慢慢調整，被打也沒關係。」

投球局數逐漸往上拉之後，古林睿煬有新的功課，他說：「前面主要是在拉球數，現在大餅教練（林岳平）就說，上場要有贏的想法，不能再想說只是調整。」

古林睿煬3日對戰大專FUTURE STAR，先發5局用了83球，51個好球，被擊出6支安打，投出4次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，獲得勝投，近2場先發都投到5局，且取得2連勝。

對於近期狀況，古林睿煬認為控球穩定度還要再提升，不過對於比賽節奏已有一定的掌握度，「這兩場投起來都滿順的。」

作為教練團期待的一軍輪值戰力，古林睿煬坦言，自己對一軍也會有所想像，但不會心急，「就看球隊的需求，現階段最重要是把自己準備好。」